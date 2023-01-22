Wi-Fi научились использовать для шпионства за людьми сквозь стены

Группа ученых разработала систему, объединившую искусственный интеллект и Wi-Fi, чтобы создать новый метод "видения" людей сквозь стены. Несмотря на то, что разработка проводилась с благими намерениями, уже сейчас предполагают, что эта технология может иметь страшные последствия в будущем, если попадет в плохие руки.

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Как пишет Daily Star, ученые смогли благодаря волнам сигнала Wi-Fi установить местонахождение человека за стеной, а также вывести его 3D-версию на экран компьютера.

Эта технология может превратить реальность в эпизод антиутопического сериала "Черное зеркало", ведь ее можно использовать не только для удаленного мониторинга пожилых людей, но и любого другого наблюдения за людьми, ведь большинство имеют дома Wi-Fi.

Цзяци Генг, возглавлявший исследование в Университете Карнеги-Меллона, рассказал, что исследователи создали нейронную сеть, использующую сигналы Wi-Fi для мапирования ультрафиолетового излучения от человека.

Сходные методы слежения за людьми без камер пытались внедрить и раньше, используя сигналы мобильных телефонов и дорогостоящее оборудование, но новая технология может стать прорывной, учитывая широкое распространение Wi-Fi.

Исследователи отмечают, что их способ также является действенным там, где из-за отсутствия света бесполезны обычные камеры.

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