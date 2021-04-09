Компания Илона Маска показала, как обезьяна играет в видеоигру 'силой мысли'

Компания Neuralink Илона Маска опубликовала видео, на которой показана обезьяна по кличке Пейджер, играющая в видеоигру благодаря вживленному в мозг чипу.

Ролик выложили на официальном TouTube-канале Neuralink. На записи видно, что животное управляет джойстиком и перемещает курсор вслед за оранжевым квадратом на экране.

После этого был убран джойстик и обезьяна уже играла в симулятор пинг-понга при помощи встроенного в мозг чипа.

Добавим, что Neuralink занимается разработкой мозговых чипов с 2017 года. В 2019 году стартап провел презентацию, где сообщил о первых шагах в разработке чипов для коммуникации мозга и компьютера. В феврале 2021 года Маск сказал, что удалось успешно вживить в мозг обезьяны чип, позволяющий ей "силой мысли" играть в видеоигры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Neuralink успешно имплантировала в мозг двух свиней, а затем извлекла без вреда для животных беспроводной компьютерный чип.