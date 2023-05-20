Мужчина с травмой головы увидел мир задом наперед: история пациента М, изменившего науку

В 1938 году в Испании произошел один из самых удивительных случаев в истории медицины: мужчина, получивший травму головы во время одной из битв гражданской войны, пришел в сознание и увидел, что мир изменился до неузнаваемости. Мужчина, которого называют пациент М, буквально стал видеть мир задом вперед.

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Об удивительном случае говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Neurologia. Именно травма испанца была первой, которая подтолкнула ученых к пониманию того, что мозг значительно сложнее, чем они считали.

Первое, что заметили врачи, когда пациент пришел в себя – его ощущение ориентировки в пространстве изменилось. Когда кто-то стоял справа от него, мужчине казалось, что человек стоит слева. Но ошибочно было не только зрение. Когда человек справа начинал говорить, мужчине казалось, что он слышит голос слева от себя. Это же касалось и физических ощущений – таких как прикосновения.

Врачи, которые занимались пациентом, конечно же, очень заинтересовались его случаем и проводили различные тесты. Оказалось, что он мог свободно читать буквы и числа, написанные как нормально, так и задом наперед. При этом мужчина не видел между ними совершенно никакой разницы.

Дальше было еще интереснее, когда мужчина заявил врачам, что обеспокоен тем, что мужчина на строительных лесах работают вверх дном.

Удивительное происходило и со зрением пациента М. Он видел цвета, которые отклеивались от объектов, иногда какие-то из цветов вообще исчезали и мужчина страдал дальтонизмом (неспособность различать один или несколько цветов). Также он иногда наблюдал объекты, появляющиеся в тройном виде.

Вместе с тем, несмотря на невиданную путаницу в работе органов чувств, мужчина чувствовал себя спокойным.

Этот случай почти 50 лет изучал испанский нейробиолог Хусто Гонсало. В 1940-х годах он пришел к выводу, что ученые ошибочно считали, что мозг состоит из отдельных модулей.

Наблюдая последствия травмы пациента М и другие удивительные черепно-мозговые травмы, Гонсало предположил, что мозг един, но имеет различные функции, распределенные градиентно по всему органу. Его идея шла в разрез с общепринятыми представлениями того времени, согласно которым мозг рассматривался как маленькая коробочка.

Поскольку модульная теория не могла объяснить происходящее с пациентом М, Гонсало начал разрабатывать собственную теорию динамики мозга. Тогда он понял, что, скорее всего, последствия повреждения мозга зависят от размера и расположения травмы. Также он предположил, что травма не разрушает конкретную функцию мозга, а влияет на баланс разнообразных функций. Конкретно это и наблюдалось в случае с пациентом М.

Тогда же нейробиолог выделил три синдрома:

центральный – нарушение в разных органах чувств;

– нарушение в разных органах чувств; парацентральный – сходен с центральным, но с неравномерно распределенными эффектами;

– сходен с центральным, но с неравномерно распределенными эффектами; маргинальный – затрагивает мозговые пути в конкретные органы чувств.

Новое исследование, подробно описывающее случай с пациентом М, а также работу Гонсало, провела его дочь – Изабель Гонсало-Фонродона вместе с Гарсией Молиной.

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