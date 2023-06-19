Не планета и не звезда: найден странный космический объект, который горячее Солнца

Объект WD0032-317B, вращающийся вокруг далекой звезды, удаленной от Земли на 1400 световых лет, оказался самым горячим в своем виде. Его существование противоречит представлениям ученых о том, что возможно во Вселенной.

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Об открытии международная команда астрофизиков рассказала в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy. WD0032-317B – коричневый карлик. Объекты такой категории находятся в интересном состоянии – это не совсем планета, но и не звезда. Имея примерно в 13 раз большую массу, чем Юпитер, такой объект может иметь достаточно давления и тепла в ядре, чтобы запустить термоядерный синтез дейтерия.

Коричневые карлики могут достигать размеров около 80 масс Юпитера и температуры около 2 227 градусов по Цельсию. Они более холодные и тусклые, чем красные карлики, но светятся в инфракрасном диапазоне.

Известно, что карлики – это последняя стадия жизни таких звезд, как Солнце, которые перед гибелью выбрасывают свои внешние слои, и их ядро сжимается в сверхплотный объект размером примерно с Землю.

Интересно, что этот объект фактически является адским миром. Из-за того, что его орбита проходит близко к очень горячей звезде, средняя температура на поверхности превышает 7 727 градусов по Цельсию. Это значительно горячее внешней температуры нашего Солнца (5 499 градусов по Цельсию) и достаточно горячо, чтобы все молекулы в атмосфере были разорваны на составляющие атомы.

Ученые знают, что для коричневых карликов вполне естественно быть горячее обычных планет, но это впервые когда такой объект достиг температуры Солнца. Обычно коричневые карлики не могут достичь даже температур красных карликов, максимальная температура которых – 3 727 градусов по Цельсию.

Известно, что планеты, находящиеся очень близко к своим звездам, облучаются огромным количеством ультрафиолетового света, способного привести к испарению их атмосфер, а также к термической диссоциации – процессу, во время которого молекулы разрываются на атомы.

Сам объект находится на орбите очень горячей, маломассивной белой карликовой звезды WD0032-317, имеющей массу около 40% массы Солнца и горящей при температуре около 36 726 градусов по Цельсию. Один оборот вокруг звезды он совершает за 2,3 часа.

Одна сторона коричневого карлика постоянно обращена к звезде, в то время как другая – остается в постоянной ночи. Ученые произвели расчеты температур на поверхности объекта и были удивлены полученным данным.

Выяснилось, что в зависимости от используемой модели ядра белого карлика температура нагретой дневной стороны спутника колеблется между 6 977 и 9 527 градусов по Цельсию. Температура же ночной стороны колеблется между 1 027 и 2 727 градусов по Цельсию.

Ни одна из известных планета или коричневых карликов не была горячее, что делает WD0032-317B не только чрезвычайно удивительным, но и прекрасным кандидатом для изучения того, как чрезвычайно горячие звезды могут испарять своих меньших по массе спутников.

Обнаружение этого объекта, как надеются ученые, также поможет им лучше понять, что происходит с подобными Юпитеру газовыми гигантами, которые находятся вблизи чрезвычайно горячих массивных звезд. Непосредственно за такими планетами ученые не могут наблюдать, поскольку заря искажает полученные данные.

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