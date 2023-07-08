Не климат: ученые обнаружили настоящего убийцу мамонтов, стершего их с лица Земли

Люди, а не климатические изменения, вероятнее всего стали основной причиной того, что на территории древней Европы погибли представители крупных животных, такие как мамонты и пещерные медведи. Без людей они могли бы существовать на той же территории в еще большем количестве даже сейчас.

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Об этом говорится в исследовании ученых, опубликованном в журнале BioRxiv. В своей работе ученые использовали компьютерное моделирование на основе окаменелостей и климатических данных, позволившее оценить влияние Homo sapiens на представителей мегафауны.

Большинство из действительно крупных животных умерли за последние 50 000 лет, причем вымирание часто совпадало с появлением современного человека. Однако традиционно считается, что причиной этого были климатические изменения во время или после последнего ледникового максимума, произошедшего примерно 30 000 – 10 000 лет назад.

Поэтому Марко Даволи из Орхусского университета в Дании и его коллеги попытались выяснить, какими были бы экосистемы Европы, если бы современные люди не появились на этой сцене.

Исследователи использовали комбинацию компьютерного моделирования и записей ископаемых находок и прошлого климата, чтобы выяснить наиболее вероятное распределение почти 50 крупных животных в Европе в предыдущий межледниковый период, примерно 130 000-120 000 лет назад, а также то, каким он был бы сегодня без вмешательства человека.

Доволи отмечает, что в предыдущий межледниковый период в Европе жили неандертальцы, но их численность была настолько низкой, что они вряд ли оказали бы значительное влияние на дикую природу за пределами своих ареалов обитания. Однако появление Homo sapiens может объяснить, почему большая часть мегафауны была уничтожена.

При этом ученый полностью не исключает климатический фактор, признавая, что некоторые виды могли вымереть из-за изменения климата, но это не может объяснить, почему так много видов вымерло одновременно. Даволи объясняет, что во время предыдущих изменений климата большинство видов переживали переходные периоды, и только в последнем случае наблюдается резкая разница. Так что без влияния человека этого бы не произошло.

При этом, как показало исследование, потеря такого количества мегафауны изменила и экосистему континента. Как отмечает Даволи, леса не были бы сплошными, а гораздо более разрозненными, с большим количеством полян, созданных крупными животными.

"Таково было состояние нашей природы на протяжении сотен тысяч лет или даже миллионов лет. Это достаточно большой пробел, который нужно восполнить с помощью стратегий восстановления диких животных", – заявил он.

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