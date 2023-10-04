Названы имена лауреатов Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии в 2023 году получили за открытие и синтез квантовых точек. Победителями стали ученые Мунги Бавенди, Луиc Брюс и Алексей Екимов, которые работают в США.

Соответствующее объявление Нобелевский комитет сделал в среду, 4 октября, во время Нобелевской недели. Информация о победителях появилась на официальном сайте организации.

Видео дня

Квантовые точки – это настолько маленькие наночастицы, что их размер определяет их свойства. Их яркий свет может, к примеру, подсветить опухолевую ткань для хирурга.

"Исследователи в основном использовали квантовые точки для создания цветного света. Они полагают, что в будущем квантовые точки могут способствовать созданию гибкой электроники, миниатюрных датчиков, более тонких солнечных элементов и, возможно, зашифрованной квантовой связи", – сообщила пресс-служба премии.

Напомним, что так называемая Нобелевская неделя вручения престижных премий (и вознаграждений в размере 11 миллионов шведских крон) стартовала 2 октября. В течение этого периода были оглашены уже три победителя, осталось узнать имена еще трех. Речь идет о таких категориях:

– 2 октября – физиология и медицина;

– 3 октября – физика;

– 4 октября – химия;

– 5 октября – литература;

– 6 октября – мир;

– 9 октября – премия Шведского центрального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.

Норвежский Нобелевский комитет отвечает за присуждение премии мира, а шведские организации – за остальные премии.

Как писал OBOZREVATEL:

– 2 октября стало известно, что лауреатами в области медицины и физиологии стали Каталин Карико (Венгрия) и Дрю Вайсман (США) за открытия, которые позволили разработать новый тип вакцин на основе РНК.

– Нобелевскую премию по физике в этом году вручили за изучение электронов и природы света. Лауреаты: Пьер Агостини (США), Ференц Крауз (Германия) и Анн Л’Улье (Швеция).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!