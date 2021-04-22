Названо время пика звездопада Лириды: когда его лучше всего увидеть украинцам

В четверг, 22 апреля, из Украины и других стран мира можно будет наблюдать метеорный поток Лириды. Его пик наступит около 15:00.

При этом лучше всего звездопад будет видно перед рассветом и после заката, пишет Metro со ссылкой на астронома Гринвичской королевской обсерватории Таню де Салес Маркес.

По словам эксперта, ожидается до 18 пролетов метеоров в час.

"Поскольку пик приходится на дневной период, лучше всего попытаться обнаружить поток до восхода солнца 22-го числа или после захода солнца", – пояснила она.

Метеорный поток Лириды наблюдается ежегодно с 14 по 30 апреля. Это след от кометы C/1861 G1 Тэтчер, которая совершает один оборот вокруг Солнца за 415 лет. Он проходит через незаходящее созвездие Лиры, что позволяет наблюдать явление невооруженным глазом на протяжении всей ночи.

История его наблюдений насчитывает более 2,5 тысячи лет. Ранее звездопад был более активным – например, 20 апреля 1803 года над восточным побережьем США количество падающих звезд доходило до 700 в час.

Астрономы отмечают, что в следующий раз комета вернется только в 23-м веке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале мая в небе можно будет наблюдать Аквариды, радиант которых находится в созвездии Водолея. Пик метеорного потока наступит 6-7 числа: максимальную активность, до 85 метеоров в час, будут наблюдать жители Южного полушария Земли; в Северном можно будет увидеть до 30 метеоров в час.