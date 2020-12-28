Затмения, суперлуния и звездопады: что наблюдать в 2021 году в небе над Украиной

В 2021 году состоится четыре затмения, три суперлуния, а также несколько зрелищных метеорных потоков.

Специально для своих читателей OBOZREVATEL публикует календарь ярких астрономических событий на грядущий год.

Первый звездопад 2021 года – Квадрантиды – произойдет уже 1-6 января. Наблюдать его смогут жители Северного полушария, включая украинцев. Длится метеоритный поток, как правило, шесть дней, а радиант его находится в созвездии Волопаса. Пик Квадрантид ожидается в ночь на 4 января – в это время можно увидеть до 200 метеоров в час.

С 16 по 25 апреля 2021 года в Северном полушарии можно будет наблюдать Лириды – один из древнейших метеорных потоков. Пик звездопада с радиантом в созвездии Лиры ожидается 22-23 апреля. В это время можно увидеть 15-20 пролетающих метеоров в час.

В начале мая 2021 года в небе можно будет наблюдать Аквариды, радиант которых находится в созвездии Водолея. Пик метеорного потока наступит 6-7 мая: максимальную активность, до 85 метеоров в час, будут наблюдать жители Южного полушария Земли; в Северном можно будет увидеть до 30 метеоров в час.

С 17 июля по 24 августа 2021 года будет активен один из мощнейших звездопадов – Персеиды. Радиант потока находится в созвездии Персея. Пик Персеид ожидается 12-14 августа: в это время можно будет наблюдать около 100 метеоров в час.

Следующий звездопад, Ориониды, пройдет со 2 октября по 7 ноября 2021 года. Радиант их находится в созвездии Ориона, а пик активности приходится на 21-22 октября. Скорость потока в это время составит до 20-25 метеоров в час.

Тауриды активны с 7 сентября до 10 декабря, а пик их активности приходится, как правило, на 4-6 ноября. В этот период жители всей Земли смогут увидеть до 5-10 метеоров в час: это относительно немного, но "звезды" потока очень яркие, крупные и медленные.

Леониды – яркий быстрый метеорный поток с радиантом в созвездии Льва – пройдет 6-30 ноября и будет доступен для наблюдения в Северном и Южном полушариях. Максимальная активность ожидается 17-18 ноября: на пике потока можно увидеть до 15 метеоров в час.

Метеорный поток Геминиды, который смогут наблюдать жители всей планеты, будет активен с 7 по 18 декабря. Радиант его находится в созвездии Девы, а пик интенсивности ожидается 13-14 декабря. Скорость потока может достигать 120 метеоров в час.

Урсиды завершат 2021 год. Этот звездопад приходится на период 17-25 декабря, а его радиант находится в созвездии Малой Медведицы. На пике активности Урсид (обычно 21-23 декабря) можно увидеть до 10 пролетающих метеоров в час. Лучшие условия для наблюдения – у жителей Северного полушария.

На 2021 год приходится четыре затмения: два солнечных и два лунных. Так, 26 мая 2021 года состоится полное затмение Луны, 10 июня – кольцеобразное затмение Солнца, 19 ноября – частное лунное затмение и 4 декабря – полное солнечное затмение.

Суперлуние – максимальное сближение Луны с Землей – в 2021 году можно будет наблюдать трижды, и каждый раз оно будет совпадать с полнолунием. В народе это явление еще называют "Кровавая луна".

Первое суперлуние произойдет 27 апреля, второе – 26 мая, третье – 24 июня 2021 года. Каждое продлится в среднем около 3-4 дней.

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