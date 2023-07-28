Названо самое солнечное место на Земле: радиация там достигает уровня Венеры

Планируя отпуск или путешествие, люди часто выбирают тёплые страны. Если вы думали, что самые солнечные курорты находятся в Испании, Греции или Италии, то вы ошибаетесь.

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Чили – лучшее место для поездки для тех, кто любит тепло и солнце. Издание Daily Mail опубликовало исследования ученых об этой стране.

Ученые обнаружили, что в пустыне Атакама, которая находиться на севере Чили, можно получить столько же ультрафиолетового излучения, как и на Венере.

Исследование, проведенное в Университете Сантьяго, показало, что обсерватория плато Чайнантор – это массив астрономических обсерваторий, расположенных на высоте более 4800 метров над уровнем моря в пустыне Атакама, является самым солнечным местом на Земле, поскольку там наиболее безоблачно.

Там почти нет дождей, средняя температура летом бывает чуть выше 4 градусов по Цельсию. На это влияют водные потоки Тихого океана, прибывающие из Антарктиды.

По словам ученых, ни один солнцезащитный крем не сможет оградить человека от ожогов, потому что условия настолько экстремальны, что их больше нет нигде на нашей планете.

"На самом деле вы получите такое же излучение летом в Атакаме, как и на Венере", – сказал автор исследования Рауль Кордеро.

Так как над пустыней почти нет облаков, это позволяет солнцу интенсивно фокусироваться на поверхности Земли. Поэтому на территории обсерватории самый высокий уровень горизонтального коротковолнового излучения во всем мире.

Над другими местами Земли облака достаточно "толстые" и они блокируют большую часть солнечного света, отражающегося обратно в космос.

Ученые считают, что Чайнантор может стать лучшим местом для размещения солнечных электростанций в будущем, которые будут собирать солнечный свет для производства электроэнергии.

Эту территорию в будущем даже можно будет использовать в качестве симулятора жизни на Венере.

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