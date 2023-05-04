NASA показало видео с черными дырами, от которого становится жутко: на их фоне Солнце только песчинка

NASA опубликовало невероятное видео о черных дырах, от которого становится по-настоящему жутко. На нем показывают сравнение Солнца – тяжелейшего объекта, который люди видели своими глазами – с массивными черными дырами, размеры которых просто сложно осознать.

Видео дня

Анимация опубликована на канале космического агентства в YouTube. Несмотря на то, что видео достаточно красноречиво, осознать то, насколько массивны черные дыры чрезвычайно сложно ввиду того, что наше Солнце на много порядков легче самой маленькой из черных дыр в космосе (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Анимация показывает 10 сверхмассивных черных дыр, занимающих центральное место в своих галактиках, включая Млечный Путь и M87, в масштабе по размерам их теней. Начиная с Солнца, камера постепенно удаляется, чтобы сравнить все большие черные дыры с разными структурами нашей Солнечной системы" , – говорится в подписи к видео.

Считается, что первичные черные дыры образовались в ранней вселенной, вскоре после Большого взрыва. Впоследствии также возникали звездные черные дыры, которые, как можно догадаться из их названия, формируются, когда центр сверхмассивной звезды коллапсирует внутрь себя. Такой коллапс приводит к сверхновой – мощному взрыв, который выбрасывает часть звезды в космос.

Сверхмассивные черные дыры, как полагают ученые, образовались одновременно с галактикой, в которой они находятся и их размер напрямую связан с размером и массой галактики.

Наше Солнце тоже звезда, но его массы недостаточно для того, чтобы светило превратилось в черную дыру. Для этого Солнце должно быть в 3-10 раз больше собственной массы.

Из этого ученые делают вывод, что даже самая маленькая черная дыра в космосе, которую человечество сможет найти, будет в 3-10 раз больше нашего Солнца.

Для тех, кто любит статистику, интересные факты для понимания того, насколько велико Солнце. Юпитер – самая большая планета нашей Солнечной системы – в 317 раз больше Земли. Однако, если сравнивать Юпитер и Солнце, то светило будет в 1047 раз массивнее. В целом же масса Солнца составляет 99,86% всей массы нашей системы.

Но анимация NASA превращает всю эту статистику в нелепую шутку. Самая маленькая из черных дыр, демонстрируемая на видео, имеет 100 000 масс Солнца. Она находится в карликовой галактике J1501.

Далее следует черная дыра в сердце нашей галактики, которая называется Стрелец А* и может похвастаться массой 4,3 млн Солнц. Диаметр ее тени примерно вдвое меньше диаметра орбиты Меркурия в нашей Солнечной системе.

Следующие – две гигантские черные дыры в галактике NGC 7727. Они расположены на расстоянии около 1600 световых лет друг от друга, одна из них весит 6 млн солнечных масс, а другая – более 150 млн Солнц.

Далее – черная дыра M87, которая сейчас имеет обновленную массу 5,4 млрд Солнца. Ее тень настолько велика, что даже лучу света, двигающемуся со скоростью 1 млрд километров в час, понадобилось бы около двух с половиной дней, чтобы пересечь ее.

Каждая следующая черная дыра на видео становится все более массивной и массивной, пока все не заканчивается в поясе Койпера, где находится самая сверхмассивная черная дыра, известная человечеству. Тон 618 – это настоящее чудовище, имеющее 66 млрд солнечных масс. Лучу света понадобились бы недели, чтобы пересечь ее тень.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что недавно астрономы обнаружили "Страшную Барби". Это черная дыра J2157, которая разрывает на куски соседнюю звезду.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.