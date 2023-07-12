NASA показало потрясающее фото космической колыбели, где рождаются звезды

Космическому телескопу Джеймса Вебба (JWST) удалось сфотографировать регион звездообразования – облачный комплекс Rho Ophiuchi. JWST удалось показать галактическую "колыбель" такой, какой никто на Земле ее не видел раньше.

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Фотография была опубликована NASA в среду, 12 июля, по случаю первой годовщины наблюдений телескопа Вебба (чтобы посмотреть фото сделайте новость до конца).

Rho Ophiuchi – это самый близкий к Земле регион, где рождаются новые звезды. Он находится всего в 390 световых годах от нас. Обычно он относительно спокоен, но JWST удалось показать космический хаос, творящийся во время рождения новых звезд.

"Изображение Ро Офиучи, полученное JWST, позволяет нам увидеть очень короткий период в жизненном цикле звезды с новой четкостью", – прокомментировал фото научный сотрудник проекта JWST из Научного института космических телескопов в Балтиморе (США) Клаус Понтоппидан.

Он отметил, что очень давно аналогичную фазу пережило и наше Солнце.

Как пояснили в NASA, изображение Вебба показывает регион, содержащий примерно 50 молодых звезд, которые похожи по массе на наше Солнце или меньше его.

Более темные участки на фото показывают толстые пылевые коконы, где все еще формируют протозвезды.

Огромные красные биполярные струи молекулярного водорода, которых больше всего на изображении, возникают, когда заря впервые прорывается сквозь свою натальную оболочку из космической пыли, выстреливая пару противоположных струй в космос.

"Как новорожденный ребенок, впервые протягивающий руки к миру", – отметили в NASA.

В противоположность этому, звезда S1, находящаяся чуть ниже центра изображения в светлой "пещере" из пыли, является единственной звездой на изображении, которая значительно массивнее нашего Солнца.

Зачатки протопланетного диска из газа и пыли, из которого впоследствии сформируются планеты, также можно увидеть в виде теней вокруг некоторых молодых голубых звезд.

В NASA отмечают, что это фото демонстрирует то, насколько перспективен JWST и сколько еще невиданного он может открыть людям, начиная свой второй год работы.

"Всего за один год космический телескоп Джеймса Уэбба изменил представление человечества о космосе, впервые заглянув в облака пыли и увидев свет из самых отдаленных уголков Вселенной", – сказал в своем заявлении администратор NASA Билл Нельсон.

По его словам, "каждое новое изображение – это новое открытие, которое позволяет ученым по всему миру задавать вопросы, о которых раньше они даже не могли мечтать, и отвечать на них".

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