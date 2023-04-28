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Найдены первые изображения пропавшего народа тартессцев: ученые заявили о сенсации

Алина Милсент
Наука
2 минуты
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Найдены первые изображения пропавшего народа тартессцев: ученые заявили о сенсации

Археологи совершили невероятное открытие, впервые обнаружив следы народа Тартесс. Это коренным образом изменило представление о древней цивилизации, которая жила на территории современной Испании, в юго-западном регионе Пиренейского полуострова.

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Раскопки проводились в Кассас-дель-Туруньюэло. Археологи нашли святилище, которое использовали для жертвоприношения животных. Там обнаружили и первые изображения пропавшего народа тартессцев. Детали рассказало издание Heritage Daily.

Народ Тартесс объединял местные палеоиспанские и финикийские черты. Тартессцы имели свой язык, занимались металлургией и обработкой металлов. Бронзовые изделия имели сложный и интересный дизайн. Ученые обнаружили неглубокие сковороды, тарелки, фибулы и пряжки ремней.

Тартессцы поклонялись мужскому и женскому началу: богине Астарте и богу Ваалу. Вероятно, эта религия была "привезена" из финикийских торговых портов.

О сенсационном открытии археологов сообщил Высший совет научных исследований (CSIC). В Касас-дель-Туруньюэло обнаружили древние рельефы с изображением народа Тартесс. По предварительным оценкам, они датируются 5 веком до нашей эры.

Найдены первые изображения пропавшего народа тартессцев: ученые заявили о сенсации

Рельефы имеют женские черты. Археологи говорят, что их можно интерпретировать как изображение богов. Несколько рельефов очень повредились с течением времени, но на одном из них просматриваются черты воина.

Раньше тартессцев считали представителями аниконической культуры. То есть эти люди представляли божественность через анималистические и растительные мотивы или священные камни – бетилы.

Сейчас о народе Тартесс существует очень мало информации, поэтому ученые будут продолжать раскопки, чтобы разгадать тайну древней цивилизации.

Найдены первые изображения пропавшего народа тартессцев: ученые заявили о сенсации

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