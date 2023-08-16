Найдена звездная система с четырьмя 'солнцами': ученые понятия не имеют, как такое возможно

Ученые обнаружили молодую звездную систему сразу с четырьмя "солнцами", которая находится в регионе звездообразования в созвездии Ориона. Необычное явление было обнаружено учеными из Чили в ходе исследования 72 гигантских молекулярных облаков Ориона.

Видео дня

Открытие совершила международная команда ALMA Survey of Orion Planck Galactic Cold Clumps (ALMASOP). Эти наблюдения объясняют происхождение и формирование двойных и кратных звездных систем.

Ученым давно известно, что примерно половина звезд в Млечном Пути находятся в двойных системах. Благодаря исследованию таких систем с несколькими звездами, ученые надеются лучше понять, как формируются планеты и появляется жизнь на них.

Согласно самой распространенной теории об образовании звезд, небесные тела образуются в самых плотных областях молекулярных облаков, их еще называют "плотные ядра". Эта теория объясняет образование отдельных звездных систем, но как образуются системы с четырьмя звездами исследователям еще неизвестно.

По словам ученых, множественные звездные системы могут образоваться из-за фрагментации облачных ядер во время их ранней эволюции, но доказательств и наблюдений таких процессов пока нет.

Четырехкратная звездная система состоит из двух протозвезд и двух концентраций газа, которые, вероятно, потерпят гравитационный коллапс в ближайшем будущем и станут звездами.

Интересно также, что наибольшее расстояние между четырьмя объектами в системе составляло около 1000 астрономических единиц (а.е.), что в 33 раза превышает расстояние между Солнцем и Нептуном.

Спектры излучения пыли также обнаружили несколько удлиненных лентообразных структур, связывавших четыре объекта вместе. Команда предполагает, что эти расширенные ленты могут быть "воронками", транспортирующими газ из внешней оболочки ядра и соединяющими новорожденные звезды.

"Потрясающая компактность и близость к этой системе является увлекательным открытием. Анализ показывает, что в будущем эта система, скорее всего, образует гравитационно связанную систему четырех звезд. У нас нет объяснения того, как распространяются утечки газа, поскольку они могут быть связаны с процессами накопления газа членами системы", – сказал профессор Лю Ти из Шанхайской астрономической обсерватории (CAS-SHAO), возглавлявший исследование.

Ранее OBOZREVATEL публиковал исследования ученых о минерале, который молния впервые создала на Земле.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.