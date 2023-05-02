Найдена звезда, на которой происходят невиданные ранее вспышки, способные уничтожить жизнь на планетах

В двухзвездной системе V1355 Орионис находится звезда, которая выбрасывает супервспышки, которые в 10 раз мощнее самой мощной вспышки, когда либо зафиксированной на нашем Солнце. Ученые говорят, что никогда не видели такой мощи у звезд и считают, что если бы такая звезда была рядом с Землей, это угрожало бы существованию жизни на планете.

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Об исследовании ученые из Киотского университета в Японии рассказали в статье, опубликованной научным журналом The Astrophysical Journal. Супервспышку удалось заметить благодаря одновременным наблюдениям с Земли с помощью телескопа "Сеймей" и из космоса – благодаря транзитному спутнику для исследования экзопланет (TESS).

На нашем Солнце тоже бывают вспышки, они приводят к возникновению геомагнитных бурь, а более сильные вспышки могут влиять на спутниковую и радиосвязь и даже повлечь за собой очень масштабные блекауты. Также такие солнечные вспышки приводят к головным болям у людей из группы риска (гипертоники, гипотоники, люди с болезнями сердца). Но в сравнении со звездой из системы V1355 Орионис, наше Солнце просто ребенок, играющийся слишком громко.

Команде астрономов во главе с Шуном Иноуэ удалось зафиксировать супервспышку, которая началась с массивного высокоскоростного протуберанца. Ученые признаются, что были удивлены его мощью, поскольку ничего подобного раньше не видели.

Скорость вспышки составляла не менее 990 км/сек. Это почти втрое выше скорости, которая нужна, чтобы преодолеть гравитационное притяжение звезды – по данным ученых этот показатель составляет 347 км/сек. Это означает, что извержение протуберанца освободилось от гравитационного притяжения звезды и превратилось в корональный выброс массы.

В результате триллионы тонн опасного материала были направлены в космос и, вероятно, к одной из планеты системы.

Столь мощные вспышки, как рассчитали ученые, могут повлиять на эволюцию планет в системе и их атмосфер. Более того, вспышка достаточной мощности может уничтожить любую жизнь на этих планетах.

V1355 Орионис расположена в 400 световых лет от Земли в созвездии Ориона. Система имеет звезды как K-, так и G-типа (как наше Солнце). Звезда K является субгигантом и источником вспышки.

Измерения, сделанные японскими учеными, направлены на то, чтобы помочь астрономам понять, как начинаются супервспышки и извержения.

Результаты их наблюдений свидетельствуют о необходимости дальнейшего моделирования и симуляции протуберанцев на звездах этого типа, особенно в двойной системе. Среди прочего, как считают ученые, важно понять, сколько массы теряет звезда из-за своих протуберанцев и связанных с ними выбросов корональной массы.

Дальнейшие наблюдения за звездой помогут выяснить, что происходит на ее поверхности и с магнитными полями обоих типов звезд.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что молодые звезды, производящие гораздо меньше опасного для жизни на планетах ультрафиолетового излучения, оказались более опасными, чем считали ученые.

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