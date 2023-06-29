Найдена экзопланета, которая, вероятно, пережила собственную гибель: как это могло произойти

Команда корейских астрономов обнаружила на орбите звезды планету 8 Ursae Minoris b, которая по всем признакам просто не может существовать там. Исследователи предполагают, что она была поглощена светилом, но как-то смогла выжить.

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Об исследовании, опубликованном в журнале Nature, рассказал в статье для The Conversation астроном из Сиднейского университета Даниэль Губер. И звезда, и планета были открыты в 2015 году, а в 2019 году получили свои названия – Пекду и Халла, в честь самых высоких гор на Корейском полуострове.

Планета имеет массу примерно как у Юпитера и вращается по орбите на расстоянии примерно вдвое меньше, чем Земля от Солнца. Но не расстояние удивило ученых.

Пекда, как считают ученые, уже прошла стадию эволюции красного гиганта. В этой стадии ядро звезды сжимается, а ее оболочка расширяется. Как результат, звезда может увеличиться более чем в 100 раз от своего первоначального размера. Например, примерно через 5 миллиардов лет наше Солнце тоже будет в этой стадии и разрастется настолько, что поглотит Меркурий, Венеру и, возможно, даже Землю.

Впоследствии ядро звезды разогревается настолько, что начинает плавить гелий и звезда сжимается примерно в 10 раз от своего первоначального размера, после чего стабильно горит в течение десятков миллионов лет.

Теперь же ученые получили новые данные о звезде благодаря космическому телескопу NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) и были очень удивлены, поскольку выяснилось, что звезда уже начала плавить гелий в своем ядре.

"Открытие озадачило: если Пекду сжигает гелий, то в прошлом она должна быть гораздо больше – настолько велика, что поглотила бы планету Халла. Как это возможно, что Халла уцелела?" – удивленно пишет Губер.

Он пояснил, что в первую очередь ученые принялись проверять реальность самой Халлы, которую обнаружили благодаря методу доплеровских колебаний, базирующемуся на гравитационном взаимодействии между звездой и планетой. Этот метод, как объяснил астроном, действительно иногда дает ошибочные результаты, поскольку ученых вводят в заблуждение долговременные вариации в поведении самой звезды.

Однако многолетние наблюдения подтвердили, что Халла действительно существует.

Тогда ученые пришли к двум сценариям, которые могли бы объяснить сложившуюся ситуацию с Пекду и Халлой.

Как пояснил Губер, не менее половины всех звезд в нашей галактике сформировались не одиноко, как наше Солнце, а в двойной системе. Это могло бы спасти Халлу, поскольку слияние двух звезд могло предотвратить расширение одной из них до размеров, достаточных для поглощения планеты.

"Если бы одна звезда стала красным гигантом сама по себе, она поглотила бы Халлу – однако, если бы она слилась со звездой-компаньоном, то перешла бы сразу к фазе сжигания гелия, не став достаточно большой, чтобы достичь планеты", – пояснил ученый.

Другой сценарий состоит в том, что Халла может быть новорожденной планетой, возникшей из облака пыли и газа, образовавшегося в результате столкновения Пекду и ее звезды-компаньонки.

"Какое бы объяснение не было правильным, открытие близкой планеты на сжигающей гелий красной звезды-гиганта демонстрирует, что природа находит способы, как экзопланеты появляются там, где мы меньше всего можем их ожидать", – резюмировал астроном.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые нашли странный космический объект, который горячее Солнца. Он не является ни планетой, ни звездой.

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