Находка в ДНК морского существа намекает на печальную судьбу для человечества

В ДНК двух популяций океанских осьминогов Туркета (Pareledone turqueti), обитающих в разных заливах, омывающих Западную Антарктиду, найден общий предок. Эта находка свидетельствует об экологическом бедствии прошлого, которое теперь, скорее всего, угрожает и человечеству.

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Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте bioRxiv. Ученые, проведшие анализ ДНК двух географически обособленных популяций осьминогов, обнаружили, что в древние времена они были частью одной большой семьи.

Эта семейная связь, убеждены ученые, является свидетельством того, что около 125 000 лет назад массивный западноантарктический ледниковый щит объемом 2,2 миллиона кубических километров полностью разрушился, соединив два залива.

Ученые полагают, что предок этих видов осьминогов существовал около 70 000 лет назад. Из этого они делают вывод, что в те времена между морями Веделла и Росса (где сейчас проживают популяции осьминогов, которые были подопытными) пролегал древний соединявший их морской путь. Существование такого пути возможно только при тех условиях, что западноантарктический ледниковый щит потерпел разрушение.

Как считают ученые, разрушение произошло во время межледникового периода примерно между 68 и 265 тысячами лет назад.

Как отмечает Science Alert, если это случилось в прошлом, то нет никаких причин быть убежденными в том, что это не произойдет снова. Особенно учитывая, что рост глобальной температуры может способствовать такому развитию событий.

Ученые не уверены в том, что климатический кризис может повлечь за собой полное разрушение Западной Антарктиды, но существуют прогнозы, которые предполагают такие сценарии.

Их авторы исходят из того, что сейчас Западная Антарктида теряет айсберги размером с крупные мегаполисы, гораздо быстрее остального континента.

Один из самых известных ее ледников, известный как "ледник Судного дня" в случае коллапса может повлечь за собой повышение уровня моря на 65 сантиметров.

Ученые отмечают, что прошлое разрушение западноантарктического ледникового щита происходило в результате природного цикла в климате Земли, но сейчас это может произойти преждевременно из-за стремительного глобального потепления, вызванного деятельностью человечества.

Если же весь западноантарктический ледниковый щит разрушится, масштабы последующей экологической катастрофы сейчас просто трудно представить.

Ученые прогнозируют, что уровень мирового океана может подняться на уровень от 3,3 до 5 метров. Как следствие произойдет изменение циркуляции воды в мировом океане, а также радикальное изменение береговых линий континентов.

И хотя авторы исследования не верят, что это произойдет в ближайшие 100 лет, переломный момент может произойти еще до 2100 года.

В настоящее время более половины шельфовых ледников, удерживающих антарктический ледниковый щит, находятся на грани обрушения, и если они разрушатся, это может привести к необратимым потерям.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, что ученые катастрофически просчитались с таянием ледников.

Угрозу человечеству также представляют и химикаты, осевшие в каждом кусочке антарктического льда и снега.

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