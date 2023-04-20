Над Киевом возможна новая яркая вспышка и не одна: как долго продлится звездопад Лириды и когда пик

Вчерашняя вспышка в небе над Киевом одновременно и изрядно испугала, и повеселила украинцев. Но ученые предупреждают – существует вероятность того, что она повторится.

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Как сообщили в Государственном космическом агентстве, событие 19 апреля не было падением спутника, как предполагали в соцсетях. А OBOZREVATEL рассказывал, что именно сейчас Земля проходит сквозь метеоритный поток Лириды.

Что рассказали в ГКА

По данным Главного центра специального контроля ГКА, неизвестный космический объект над Киевом был замечен около 22:00. Точное время вспышки специалисты определили как 21:57. Именно в этот момент инфразвуковыми средствами ГЦСК на территории Украины зарегистрировано высокоэнергетическое акустическое событие. "Расчетное место эпицентра взрыва находится в Киевской области. Событие, вероятно, связано со входом космического тела в плотные слои атмосферы, информация уточняется", – пояснили в ГКА.

Вместе с тем, специалисты опровергли предположение, что вспышка могла произойти из-за схождения с орбиты американского спутника RHESSI. Космический аппарат по расчетам должен упасть на Землю 20 апреля, но район его падения расположен далеко за пределами Украины.

"Вероятнее всего вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид", - добавили в ГКА.

Что такое Лириды

Метеоритный поток Лириды известен человечеству очень давно – примерно 2700 лет. Каждый год земляне могут наблюдать его в конце апреля. В настоящее время наша планета как раз проходит через пояс остатков кометы C/1861 G1 Тэтчер, которые формируют этот поток. Часть из них может попадать в атмосферу и выглядеть как звезды, сыплющиеся с неба. Причем специфика именно этого метеоритного потока заключается в том, что его космические объекты, когда сгорают в атмосфере, не оставляют шлейф, а выглядят как огненный шар. Точно, как вчерашнее явление

Чтобы наблюдать Лириды, знатоки рекомендуют найти место, удаленное от любых мощных источников света, в том числе уличных фонарей, и лечь на землю ногами к востоку. Приблизительно через 30 мин наблюдений за ночным небом глаза должны адаптироваться к темноте и можно начать замечать, как с участка неба, где виднеется созвездие Лиры, падают звезды. Интенсивность такого звездопада в пиковое время составляет примерно 10-20 звезд в час.

Ориентировочный период, когда можно наблюдать Лириды, приходится на 19-25 апреля ежегодно. Пиковые дни приходятся на 21-22 число.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что падение метеора 19 апреля было зафиксировано не только в Украине.

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