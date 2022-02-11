На Земле нашли точку, где "спрятались" 300 тысяч метеоритов

Исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах и Свободного университета Брюсселя в Бельгии обнаружили в Антарктиде районы, богатые метеоритами. Согласно расчетам, их там более 300 тысяч.

Как пояснили ученые в своей работе, опубликованной в журнале Science Advances, они определили, что спутниковые наблюдения за температурой, скоростью ледохода, поверхностным покровом и геометрией являются хорошими предсказателями расположения богатых метеоритами районов. Согласно этим данным, использовав искусственный интеллект, они составили так называемую "карту сокровищ", чтобы определить зоны, где с высокой вероятностью можно найти метеориты, сообщается на сайте Делфтского университета.

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Как отметила Вероника Толленаар, возглавлявшая исследование, ожидается, что точность "карты сокровищ" составит 80 процентов".

Ученые утверждают, что обнаружили несколько никогда не посещаемых районов, богатых метеоритами, которые находятся относительно недалеко от исследовательских станций. Они уверены: это представляет собой огромный научный потенциал.

"Карту сокровищ" разместили для всех интересующихся на сайте Wheretocatchafallingstar.science.

В работе объяснили, что горные породы из космоса накапливались в Антарктиде тысячелетиями, сохраняясь в холодном, похожем на пустыню климате континента. Метеориты падают и встраиваются в ледяные щиты в недрах континента. Когда ледники медленно движутся, метеориты переносятся вместе с ними.

Они слишком малы, чтобы обнаружить их индивидуально из космоса, но с помощью косвенных спутниковых измерений, таких как температура, скорость ледяного потока, наклон поверхности и то, как лед отражает сигналы радара, объединив все эти данные и используя машинное обучение, исследователи заявили, что они могут предсказать, где метеориты концентрируются на поверхности.

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