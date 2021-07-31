В небе над Турцией зафиксировали яркую вспышку: местные говорят о метеорите. Видео

В субботу, 31 июля, в Турции якобы упал метеорит. Довольно редкое космическое явление зафиксировали около 1:54 ночи по местному времени.

Свидетелями возможного падения метеорита стали жители города Измир, пишет местное издание Hurriyet. В окрестностях населенного пункта и близлежащих провинциях люди слышали громкий звук, а также заметили яркую вспышку света.

Видео дня

Ролик, на котором, вероятно, запечатлен метеор, быстро распространился в социальных сетях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На данный момент от властей не поступало официальных заявлений о том, на самом ли деле на видео зафиксирован момент падения на землю космического тела. Информация о возможных последствиях инцидента также пока отсутствует.

Напомним: в Турции лесные пожары 29 июля вплотную подошли к курортным городам, но в некоторых огонь удалось потушить. В пятницу, 30 июля, украинские спасатели начали оказывать помощь по тушению огня.

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