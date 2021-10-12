В Канаде метеорит проломил крышу и упал на кровать спящей женщины. Фото

4 октября над провинцией Канады пролетел метеор, часть которого откололась и упала на дом Рут Гамильтон. Космический камень проломил крышу и приземлился на кровать, где спала канадка.

Проснувшись от громкого взрыва, женщина увидела остатки крыши и пыль вокруг себя, сообщает Daily Star, ссылаясь на комментарии пострадавшей. Кусочек метеорита она нашла на подушке в нескольких сантиметрах от своей головы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Я подскочила, чтобы быстро включить свет и увидела в потолке дыру, а вокруг себя пыль. Вернувшись к кровати, заметила камень размером с кулак", – рассказала Рут.

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Жительница Британской Канады сразу позвонила в полицию, а те сделали запросы в соседние дома, чтобы убедиться, что больше никто не пострадал. Правоохранительные органы зафиксировали, что в дом никто не вломился, а крышу действительно пробил метеорит.

Следующим шагом стал звонок в страховую компанию, чтобы узнать, могут ли они покрыть затраты на ремонт дома. Эксперты не смогли дать точного ответа, ведь раньше не сталкивались с подобными повреждениями.

Успокоившись, Рут Гамильтон сказала лишь, что теперь будет ценить жизнь еще больше, ведь такой несчастный случай мог стоить ей жизни.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Турции зафиксировали яркую вспышку в небе. Местные считают, что на землю упал метеорит.