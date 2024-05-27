На Земле могут снова появиться динозавры? Ученые спрогнозировали последствия глобального потепления

Динозавры продолжают существовать рядом с нами в виде птиц – потомков древних крылатых рептилий. Но могли ли бы "канонические" динозавры, такие как тиранозавр, трицератопс и стегозавр, эволюционировать снова, если бы климат и температура вернулись к условиям мелового периода?

Пожалуй, нет, пишет Science Focus. В то же время, мы не можем предсказать, какие живые существа появятся на планете в будущем.

В эволюции многое зависит от случайности. Естественный отбор нельзя запланировать; он происходит, чтобы адаптировать организмы к неотложным вызовам.

Американский палеонтолог Стивен Джей Гулд размышлял: что произойдет, если мы перемотаем ленту жизни планеты в какое-то далекое время и нажмем кнопку "play"? Если бы эта лента дошла до наших дней, мир бы не был таким же, уверен ученый. Мелкие случайности направили бы жизнь на непредсказуемые пути, которые изменялись бы всякий раз, когда "запись перематывается и воспроизводится".

Чем больше мы изучаем окаменелость, тем больше понимаем: вымирание – это навсегда. Если вид или группа исчезает, просто не возвращается. Возьмем, к примеру, трилобитов. Климат в наши дни в целом похож на тот, что был во времена их процветания в океанах, но трилобиты так и не появились снова.

А как насчет чего-то вроде динозавров, могли бы они эволюционировать? Вполне возможно, отвечают палеонтологи.

Мощной силой эволюции является конвергенция: если разные виды сталкиваются с одинаковыми климатическими и экологическими факторами, они часто развивают схожие черты, чтобы приспособиться к окружающим. Например, и динозавры (птицы), и млекопитающие (летучие мыши) независимо друг от друга развили крылья, чтобы летать.

Если бы Земля оказалась в условиях, похожих на меловой период, тиранозавр и трицератопс, несомненно, не смогли бы эволюционировать, но другие большие и неуклюжие рептилии могли бы.

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