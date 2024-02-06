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В Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра: этот вид никогда раньше не видели

Алина Милсент
Наука
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В Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра: этот вид никогда раньше не видели

Динозавры жили на Земле около 66 миллионов лет назад, но внезапно исчезли во время так называемого мел-палеогенового вымирания. Многие годы считалось, что изменение климата разрушило пищевую цепочку огромных рептилий. Однако в 1980-х годах палеонтологи обнаружили слой иридия – элемента, встречающегося в огромных количествах в космосе.

Сейчас ученые утверждают, что эти два фактора связаны между собой, и оба они, вероятно, были вызваны падением огромного астероида на Землю. Недавно научный мир был шокирован находкой – в Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра. Детальнее о никогда ранее не виденном виде рассказало издание Daily Mail.

Уникальная находка случилась на острове Скай. Крылатая рептилия под названием Ceoptera evansae жила от 168 до 166 миллионов лет назад в юрском периоде. Палеонтологи заметили останки во время экскурсии в Элгол, на юго-западном побережье. Была проведена длительная подготовка перед началом сканирования костей.

В Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра: этот вид никогда раньше не видели

Скелет очень поврежден, удалось идентифицировать только отдельные части конечностей, крыльев и позвоночника, но даже такие детали дают значительное понимание эволюционной истории этого вида.

Останки птерозавров, известных как Darwinoptera, уже были обнаружены на территории Китая. Ученые говорят, что, вероятно, они недооценивали ареал распространения вида.

В Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра: этот вид никогда раньше не видели

Профессор Пол Барретт, ученый из Музея естественной истории, подчеркнул, что находка способствует сужению временных рамок нескольких основных событий в эволюции рептилий с крыльями.

Происхождение названия достаточно интересно. Первая часть "cheo" в переводе с шотландского гельского диалекта означает туман, а латинское "ptera" переводится как крыло. Вторая часть термина, "evansae", чествует британского палеонтолога профессора Сьюзан Эванс, долгое время исследовавшую территорию острова Скай.

Автор исследования Лиз Мартин-Сильверстоун из Бристольского университета, добавила: "Отрезок времени, из которого происходит Ceoptera, является одним из важнейших периодов эволюции птерозавров".

В Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра: этот вид никогда раньше не видели

Открытие приблизило человечество к пониманию того, где и когда эволюционировали более развитые птерозавры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые выдвинули новую версию катастрофы, из-за которой вымерли динозавры.

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