В Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра: этот вид никогда раньше не видели

Динозавры жили на Земле около 66 миллионов лет назад, но внезапно исчезли во время так называемого мел-палеогенового вымирания. Многие годы считалось, что изменение климата разрушило пищевую цепочку огромных рептилий. Однако в 1980-х годах палеонтологи обнаружили слой иридия – элемента, встречающегося в огромных количествах в космосе.

Сейчас ученые утверждают, что эти два фактора связаны между собой, и оба они, вероятно, были вызваны падением огромного астероида на Землю. Недавно научный мир был шокирован находкой – в Шотландии обнаружили уникальные останки птерозавра. Детальнее о никогда ранее не виденном виде рассказало издание Daily Mail.

Уникальная находка случилась на острове Скай. Крылатая рептилия под названием Ceoptera evansae жила от 168 до 166 миллионов лет назад в юрском периоде. Палеонтологи заметили останки во время экскурсии в Элгол, на юго-западном побережье. Была проведена длительная подготовка перед началом сканирования костей.

Скелет очень поврежден, удалось идентифицировать только отдельные части конечностей, крыльев и позвоночника, но даже такие детали дают значительное понимание эволюционной истории этого вида.

Останки птерозавров, известных как Darwinoptera, уже были обнаружены на территории Китая. Ученые говорят, что, вероятно, они недооценивали ареал распространения вида.

Профессор Пол Барретт, ученый из Музея естественной истории, подчеркнул, что находка способствует сужению временных рамок нескольких основных событий в эволюции рептилий с крыльями.

Происхождение названия достаточно интересно. Первая часть "cheo" в переводе с шотландского гельского диалекта означает туман, а латинское "ptera" переводится как крыло. Вторая часть термина, "evansae", чествует британского палеонтолога профессора Сьюзан Эванс, долгое время исследовавшую территорию острова Скай.

Автор исследования Лиз Мартин-Сильверстоун из Бристольского университета, добавила: "Отрезок времени, из которого происходит Ceoptera, является одним из важнейших периодов эволюции птерозавров".

Открытие приблизило человечество к пониманию того, где и когда эволюционировали более развитые птерозавры.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые выдвинули новую версию катастрофы, из-за которой вымерли динозавры.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.