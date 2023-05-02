На Земле есть система, самовольно 'сливающая' данные инопланетянам: ее использует все люди

Башни мобильной связи, расположенные уже почти повсеместно, отправляют в космос один сверхмощный сигнал, с помощью которого внеземные формы жизни могут картографировать Землю, а также определить места, где проживает больше всего людей.

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К таким теоретическим выводам пришли ученые, чья статья опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Они отмечают, что башни мобильной связи являются относительно новым источником утечки радиоизлучения, связанной с планетой Земля, но уже занимают второе место после военных радаров.

Ученые отмечают, что мобильные телефоны сейчас есть почти у всех людей на планете, а для их работы должны быть установлены и мобильные башни, которые не только распространяют сигнал между гаджетами, но и отправляют его за пределы нашей планеты.

Эти башни охватывают значительную часть земной поверхности, особенно в густонаселенных районах и постоянно передают радиосигналы в открытый космос.

Ученые подсчитали, что каждая башня излучает радиосигнал мощностью 100-200 Вт, а потому, учитывая количество башен и объем утечки, можно говорить о нескольких гигаваттах, излучаемых в космос.

Ученые предположили, что если инопланетная цивилизация имеет развитую радиоастрономию, то такой сигнал можно поймать на расстоянии около десятка световых лет. Но здесь есть корреляция с тем, где именно в космосе находятся пришельцы.

Ученые объясняют, что основная часть радиосигнала башен излучается параллельно поверхности Земли, поэтому сигнал сильнее в тот момент, когда наша планета восходит или заходит с точки зрения инопланетян.

Очевидно также и то, что поскольку большинство башен находятся в северном полушарии Земли, звезда в северной части неба получит более сильный сигнал, чем в южной.

Несмотря на то, что сигнал, который могут получать инопланетяне достаточно сильный, ученые успокаивают, что они вряд ли способны подслушивать разговоры людей, или читать переписки просто потому, что все эти сигналы поступают к ним, как один единственный сигнал, содержащий все разговоры и переписки одновременно.

Однако благодаря такому сигналу инопланетяне могут исследовать Землю. В частности, они могут узнать скорость вращения Земли, а также ее осевой наклон. Так же они могут быть способны картографировать Землю, определив, где находится суша, а где море, а также получить данные о распределении населения планеты.

Среди потенциальных получателей сигнала с Земли – Альфа Центавра, которая находится в южном полушарии, но всего в 4 световых годах от нас; Звезда Барнарда – 6 световых лет и HD 95735 – на расстоянии 8 световых лет. Известно, что все эти три звездные системы имеют планеты, но, по данным земных ученых, ни одна из них потенциально непригодна для жизни.

Ученые также предостерегают, что переход на башни 5G сигнал с Земли станет еще более сильным и доступным другим звездам. Усилению сигнала будут способствовать и различные виды спутниковых услуг, в том числе низкоорбитальные созвездия, такие как Starlink и OneWeb.

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