На Сатурне происходит то, чего астрономы никогда не видели в Солнечной системе

После 40 лет наблюдений ученым удалось узнать, что кольца Сатурна нагревают его атмосферу. Явление, которое никогда раньше не наблюдалось в нашей Солнечной системе, удалось обнаружить астроному-ветерану. Он целый год объединял все данные.

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Информация об открытии была опубликована в журнале Planetary Science Journal. Автор исследования Лотфи Бен-Яффель из Института астрофизики в Париже использовал данные, полученные благодаря четырем миссиям, изучавшим Сатурн. Открытие впоследствии могут использоваться для поиска "экзо-колец" в других системах.

"Тайна скрывалась у всех на виду в течение 40 лет. Но понадобилась проницательность астронома-ветерана, чтобы собрать все вместе", – говорится в заявлении NASA о сделанном открытии.

Бен-Яффелю удалось установить, что огромная система колец Сатурна нагревает верхние слои атмосферы гигантской планеты.

"Это явление никогда раньше не наблюдалось в Солнечной системе", – отметил ученый.

Он считает, что открытие поможет в будущем более точно строить прогнозы относительно того, имеют ли планеты в других звездных системах такие же кольцевые системы, как у Сатурна.

Догадки о нагреве атмосферы Сатурна появились еще в конце 70-х годов, когда в атмосфере был обнаружен избыток ультрафиолетового излучения. Он наблюдался как спектральная линия горячего водорода.

Первоначально эти данные были отвергнуты, поскольку ученые предположили, что излучение было зафиксировано по ошибке. Впоследствии, когда другие миссии снова фиксировали его, появилось мнение о том, что происходит какое-то внешнее загрязнение атмосферы, которое приводит к нагреванию ее верхних слоев.

Наиболее вероятным объяснением феномена стало то, что нагрев вызывают частицы ледяного кольца, выпадающие в атмосферу Сатурна. О том, что частицы с колец падают на планету, ученые знали точно, поскольку это подтверждали данные зонда NASA "Кассини", который погрузился в атмосферу Сатурна в конце своей миссии в 2017 году.

"Однако мы ничего не знали о содержании (в атмосфере. – Ред.) атомарного водорода", – цитирует Бен-Яффела сайт NASA.

Он предполагает, что, состав верхних слоев атмосферы модифицирует, когда в него попадают падающие частицы колец. Кроме того, взаимодействуя с атмосферными газами, эти частицы приводят к нагреванию атмосферы.

В своем исследовании Бен-Яффел объединил воедино архивные наблюдения за ультрафиолетовым излучением, полученные четырьмя космическими миссиями, изучавшими Сатурн, а также данные телескопа "Хаббл", которые стали ключевыми.

Информация с телескопа позволила откалибровать архивные данные и доказать, что предыдущие наблюдения не были ошибочными.

Астрофизик рассказал, что когда все было откалибровано, стало ясно, что "спектры согласовываются между всеми миссиями".

Четыре десятилетия наблюдений помогли астрономам изучить сезонное влияние Солнца на Сатурн. Собрав все эти разнообразные данные вместе и откалибровав их, Бен-Яффел обнаружил, что Солнце никак не влияет на уровень ультрафиолетового излучения.

"В любое время, в любом месте на планете мы можем наблюдать ультрафиолетовое излучение", – сказал он, отметив, что это указывает на постоянный "ледяной дождь" с колец Сатурна как лучшее объяснение.

"Одна из целей этого исследования – увидеть, как мы можем применить его к планетам, вращающимся вокруг других звезд. Назовем это поиском "экзо-колец", – резюмировал ученый.

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