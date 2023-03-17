На мертвом близнеце Земли впервые в истории обнаружили признаки активности

На второй от Солнца планете – считавшейся мертвой Венере – найдены признаки вулканической активности. Открытие сделали исследователи, изучавшие данные, отправленные аппаратом NASA "Магеллан" еще в начале 1990-х годов.

Видео дня

Как отмечается в обнародованной учеными статье, открытие основывается на изменениях в жерле возле одного из самых больших вулканов планеты – горы Маат. Как отмечает Space, ученые и раньше знали о том, что на Венере миллионы лет назад извергались вулканы, но никаких доказательств того, что там до сих пор существует вулканическая активность раньше не было.

"Место, где мы сделали открытие, является наиболее вероятным местом, где должен быть новый вулканизм", – заявил исследователь из Геофизического института Фербенкса Университета Аляски Роберт Херрик.

На Венере имеется более 1600 крупных вулканов и почти миллион меньше.

Ученые считают, что извержения на Венере не столь катастрофичны, как на Земле и происходят по меньшей мере несколько раз в год, формируя поверхность планеты.

На снимках, сделанных в 1991 году с разницей в восемь месяцев ученые заметили, что вулканическое жерло увеличилось с 2 до примерно 4 квадратных километров.

Изменилась также и форма жерла: на первом изображении оно было круглым, а на втором – почковидным с темной внутренней частью, что, по словам Херрика, свидетельствует о "вулкане, извергающемся на поверхности Венеры". Он добавил, что темная часть жерла, вероятно, является лавовым озером, которое заполняет жерло до самого края.

Исследовавшие фото ученые предполагают, что высокое давление и температура на Венере делают лаву более текучей и она течет дольше, чем на Земле.

Геррик также выразил убеждение, что на Венере есть еще множество активных вулканов, ожидающих открытия.

Космический аппарат "Магеллан" прибыл в Венеру в 1990 году и делал фотографии с орбиты в течение двух лет. В течение этого времени аппарат возвращался в одни и те же места раз в восемь месяцев.

Хотя снимкам Магеллана уже 30 лет, Херрик объясняет, что только сейчас ученые получили возможность работать с данными в интерактивном режиме, вроде Google Earth, когда большие массивы данных загружают в системы и затем можно увеличивать и уменьшать сделанные аппаратом снимки.

Известно, что к концу десятилетия NASA намерено запустить первую из нескольких изучающих миссий на Венеру.

В 2030-х годах несколько космических аппаратов посетят соседку Земли, включая VERITAS, и DAVINCI от NASA, а также европейский EnVision.

Ожидается, что VERITAS и EnVision заглянут с орбиты в густую атмосферу планеты, а DAVINCI – отправит атмосферный зонд в облака Венеры.

Запуск DAVINCI запланирован на 2029 год, VERITAS – запланирован между 2032 и 2034 годами, а EnVision полетит между 2035 и 2039 годами.

Ранее OBOZREVATEL также рассказывал о том, как и почему Венера превратилась в адского близнеца Земли.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.