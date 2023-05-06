На картине XVI века с Марией и Иисусом обнаружили сияющее НЛО: что об этом известно

Любители конспирологии неожиданно обнаружили "доказательства" того, что инопланетяне посещали Землю в давние времена. Намек на это, как считают сторонники теории заговоров, присутствует на картине "Дева Мария и дитя с юным святым Иоанном".

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На первый взгляд картина не отличается какой-то особенной причудливостью, но несколько нюансов действительно заставляют задуматься над увиденным. В частности, речь идет о сияющем овальном объекте в небе и пастухе, который, приложив руку ко лбу, наблюдает за ним.

Картина датируется примерно XVI веком. Кто точно был автором, ученые не могут установить, но называют имена четырех художников: Доменико Гирландайо, Филиппино Липпи, Себастьяно Майнарди и Якопо дель Селлайо.

Точно известно, что работа происходит из забытого монастыря Сант-Орсола в районе Сан-Лоренцо во Флоренции.

Дева Мария и НЛО

Картина, которая уже снискала в сети славу под названием "Мадонна с НЛО" находится в Палаццо Веккьо во Флоренции. Она имеет округлую форму, диаметром один метр и украшена драгоценной золотой рамой.

После того, как в небе за левым плечом Марии обнаружили удивительный объект, картина стала предметом многочисленных споров между искусствоведами и уфологами.

На переднем плане картины изображено Рождество Христово с младенцем Иоанном, а на заднем – можно увидеть мужчину, с интересом наблюдающего за НЛО.

На круглом полотне изображен привычный иконографический мотив: на переднем плане Богородица стоит на коленях со сложенными руками, наклоняясь к младенцу, лежащему на подоле ее одежды.

Рядом с маленьким Иисусом, который тянется ручонками к матери, стоит юный святой Иоанн.

Но самое интересное происходит на заднем фоне, где в небе виднеется овальный объект, очень похожий на современные изображения НЛО. Также там изображен мужчина с собакой, наблюдающий за этим сияющим объектом на небе.

Действительно ли это НЛО

Уфологи используют эту картину, чтобы доказать, что наблюдения НЛО датируются далеким прошлым. В частности, аргументируя это тем, что объект на картине слишком похож на то, как традиционная научная фантастика описывает внеземные космические корабли.

Однако искусствоведы убеждены, что никакого НЛО на картине нет. По их мнению, летающая тарелка – это действительно сияющий ангел, имеющий вид облака. Хотя изображение ангела в нечеловеческом подобии встречается довольно редко, но подобное описание содержится в Священном Писании, особенно в апокрифических Евангелиях.

Еще одно доказательство в пользу того, что на картине изображен ангел, а не НЛО, заключается в том, что на многих картинах флорентийского Возрождения сюжет Рождества сопровождался сюжетом Благовещения.

Мужчина-пастух также присутствует на тех картинах. Он держит руку над лбом, защищая глаза от света "Славы Божьей", о которой говорится во многих отрывках Евангелий.

Во многих случаях ангел выходит из облака, окруженный светом или, на древнейших картинах, золотыми лучами.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что над Италией сфотографировали гигантское красное НЛО, оказавшееся довольно редким природным феноменом.

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