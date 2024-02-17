Может быть старше Стоунхенжа: ученые обнаружили загадочную каменную площадь в Перу. Фото

Археологи из Университета Вайоминга (UW) обнаружили старинную площадь из огромных каменных блоков в бассейне Кахамарка на севере Перу. Эта площадь, обнаруженная на археологической площадке Каллакпума, является одним из первых примеров монументального сооружения в Андском регионе.

Об этом сообщает Archaeology News. Сооружение состоит из двух круглых стен, возведенных из вертикально расположенных мегалитических камней.

Археологи утверждают, что в сооружении не найдены доказательства проживания людей, что указывает на то, что его основное предназначение было церемониальным.

Под руководством доцента Джейсона Тухи и профессора Мелиссы Мерфи команда исследователей начала раскопки в 2018 году, расширяя систематические исследования, начатые в 2015 году.

Выводы исследователей проливают свет на ключевой переходный период в Южной Америке, когда прибрежные рыболовные сообщества начали взаимодействовать с сельскохозяйственными обществами в горах.

Эта площадь была построена примерно 4750 лет назад, что предшествовало таким достопримечательностям, как Великие пирамиды Египта и Стоунхендж. Исследователи подчеркивают важность этой площади как места сбора ранних жителей долины Кахамарка, преимущественно занимавшихся охотой и сбором пищи, начиная исследовать сельское хозяйство и одомашнивание животных.

План площади, имеющий два входа и сложный слой фундамента, сделанный из глины, грунта, гравия и древесного угля, свидетельствует о тщательной планировке и доступе к ней. На месте раскопок найдены различные артефакты, в том числе фрагменты керамических сосудов, кристаллы кварца и необработанные драгоценные камни лазурита.

Анализ места свидетельствует о периодическом посещении площади до ее закрытия в период Лайзона (500-200 гг. до н. э.), что указывает на изменения в системах верований и организации общества. Как отмечают ученые, строительство таких монументальных сооружений отражает переход к коллективным действиям и региональному сотрудничеству между полукочевыми группами.

Открытие раскопок ставит под сомнение существующие теории о ранних андских обществах, раскрывая динамический социальный ландшафт позднего докерамического периода.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в тропических лесах Амазонки нашли долину потерянных городов. Согласно раскопкам, примерно 2000 лет назад там проживало по меньшей мере 10 000 фермеров, а это довольно значительная цифра для древнего мира.

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