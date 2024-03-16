Млечный Путь столкнется с другой галактикой: ученые сделали предупреждение

Галактика Млечный путь на большой скорости несется сквозь космос навстречу галактике Андромеды и, в конце концов, непременно с ней столкнется. Ученые уже моделируют последствия этого космического события, хотя это очень отдаленная перспектива.

Так исследователи указывают, что галактики, похоже, уже начали процесс обмена звездами, пишет издание Universe Today. Они фиксируют сверхскоростные звезды (HVS), которые были вытолкнуты из галактики Андромеды и двигаются в сторону Млечного пути.

С точки зрения земного наблюдателя звезды являются статическими объектами в космосе. Мы можем разве что наблюдать их движение по небу с востока на запад в результате суточного вращения Земли. Однако на самом деле космические объекты двигаются друг относительно друга с невероятными по земным меркам скоростями. Просто из-за огромных расстояний такое движение кажется незаметным.

При этом одними из самых быстрых объектов в галактике являются HVS. К ним относятся звезды, которые двигаются через пространство со скоростью около 1000 км в секунду. Для сравнения, Земля в секунду пролетает в космосе около 30 км.

Первую HVS учёные обнаружили в 2005 году. С тех пор они открыли еще несколько таких объектов и предполагают, что некоторые из них могут покинуть Млечный Путь.

Обычно движение звезд является результатом их вращения вокруг центра галактики. Так Солнцу, которое является центром нашей планетарной системы, чтобы совершить полный оборот вокруг Млечного пути, нужно 220 миллионов земных лет.

Считается, что причина высокой скорости HVS связана с гравитационным взаимодействием между двойными звездами и чёрными дырами. Эту идею предложил американский теоретик звездной динамики Джек Гилберт Хилс. По его предположению, черная дыра (звездная или сверхмассивная черная дыра в центре галактики) захватывает одну звезду из двойной звездной системы, а другая при этом выбрасывается наружу и начинает двигаться с огромной скоростью. Другие причиной этого называют превращение одной из звезд в сверхновую или результат галактических взаимодействий.

Чтобы понять взаимодействие между Млечным путем и галактикой Андромеды, команде под руководством Лукаса Гюльцова из Института астрофизики в Германии пришлось провести достаточно глубокий анализ. Сначала им нужно было понять относительное движение двух галактик, а затем смоделировать гравитационный потенциал всей системы – это всеобщее ускорение, действующее на объект в любой точке любой галактики в любой момент времени. Наконец, команда смогла создать симуляцию движения звезд для моделирования траекторий HVS.

В исследовании были рассчитаны траектории 18 миллионов HVS для двух разных сценариев. В одном рассчитывались две галактики, имеющие одинаковую массу, а в другом – Млечный путь, имеющий примерно половину массы галактики Андромеды. Первоначальные позиции HVS в моделировании были случайно сгенерированы вокруг центра Андромеды. Направления выброса были случайными, и результаты показали, что 0,013% и 0,011% HVS сейчас находятся в радиусе 50 килопарсек вокруг центра Млечного пути.

Моделирование показало, что некоторые HVS в процессе путешествия сквозь космос замедлятся настолько, что их сможет захватить Млечный путь. Команда нанесла на карту смоделированное положение звезд на фоне неба и сопоставил данные с положениями высокоскоростных звезд из каталога Gaia (выпуск 3) и обнаружила, что смоделированное распределение положений соответствует данным Gaia.

Таким образом исследователи пришли к выводу, что, вероятно, HVS из Андромеды действительно могут мигрировать в Млечный Путь. Ученые не ожидают, что таких звезд будут тысячи, однако они будут равномерно распределены по центру Млечного Пути. Возможно, их даже удастся обнаружить, основываясь на скоростях и траекториях звезд, но сейчас необходимы дальнейшие исследования.

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