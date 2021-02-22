Мимо Земли пронесется три астероида: один размером со стадион
Во вторник, 22 февраля, к Земле приблизятся три астероида, размер одного из них более 200 метров.
Как сообщает пресс-служба NASA, размер огромного астероида 2020 XU6 составил 213 метров, что сопоставимо с площадью стадиона. Космическое тело пронесется на расстоянии около четырех миллионов километров от нашей планеты.
Также сегодня около Земли пролетят два астероида меньших размеров. В NASA их габариты сравнили с самолетом. Так астероид с названием 2020 BV9 диаметром 23 метра пролетит на расстоянии в 5,6 миллиона километров от Земли.
Более крупный объект 2021 CC5 диаметром 40 метров пронесется на расстоянии в 6,9 миллиона километров.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Мимо Земли пронесется огромный астероид под названием 2001 FO32, длина которого составляет 1024 метров.
Ранее мимо Земли пролетел астероид под названием 2021 CO, длина которого около 32 метра.
Также около нашей планеты обнаружили гигантский троянский астероид.