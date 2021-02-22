Мимо Земли пронесется три астероида: один размером со стадион

Во вторник, 22 февраля, к Земле приблизятся три астероида, размер одного из них более 200 метров.

Как сообщает пресс-служба NASA, размер огромного астероида 2020 XU6 составил 213 метров, что сопоставимо с площадью стадиона. Космическое тело пронесется на расстоянии около четырех миллионов километров от нашей планеты.

Также сегодня около Земли пролетят два астероида меньших размеров. В NASA их габариты сравнили с самолетом. Так астероид с названием 2020 BV9 диаметром 23 метра пролетит на расстоянии в 5,6 миллиона километров от Земли.

Более крупный объект 2021 CC5 диаметром 40 метров пронесется на расстоянии в 6,9 миллиона километров.

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