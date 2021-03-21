К Земле приближается огромный астероид: в чем опасность

Мимо Земли пронесется огромный астероид под названием 2001 FO32, длина которого составляет 1024 метров.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) сообщили, что космическое тело приблизится к нашей планете 21 марта, передает Express.

Специалисты пояснили, что астероид пролетит мимо Земли на расстоянии более 2 млн км, что в пять раз больше расстояния между нашей планетой и Луной. Сейчас 2001 FO32 летит со скоростью 34,4 км в секунду или 123 тысяч км/час.

В NASA астероид отнесли к категории "потенциально опасный". Но специалисты космического ведомства заверили, что он не несет угрозу для планеты.

"Потенциально опасные астероиды в настоящее время определяются на основе параметров, которые измеряют потенциал астероида для угрожающего сближения с Землей", – сообщили в НАСА.

Отмечается, что на траекторию полета астероида могут повлиять различные факторы.

"Иногда на орбитальные траектории астероидов влияет гравитационное притяжение планет, что вызывает изменение их траектории", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, мимо планеты Земля пронесся крупный астероид.