Маск анонсировал полеты на Марс задолго до 2030 года

Американский миллиардер, основатель компании SpaceX Илон Маск уверен, что до 2030 года космические корабли Starship уже смогут летать на Марс.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, комментируя статью о развитии аэрокосмической отрасли в Европе.

"SpaceX посадит корабли Starship на Марсе задолго до 2030 года", – отметил бизнесмен и изобретатель.

Маск также считает на Красной планете вполне возможно до конца нынешнего десятилетия построить базу.

По его словам, самым сложным касательно Mars Base Alpha станет доведение ее до автономного функционирования.

Twitter Илона Маска.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 марта SpaceX со второй попытки запустила очередной прототип межпланетного корабля Starship SN10. Аппарат отправился в полет на высоту 10 км, а затем совершил посадку и взорвался.

По словам Маска, двигателю не хватало мощности и это привело к поломке опор.