Маск анонсував польоти на Марс задовго до 2030 року

Юрій Сергієнко наука 01:59, 24.03.2021 Оновлено: 07:33, 24.03.2021

Американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск впевнений, що до 2030 року космічні кораблі Starship уже зможуть літати на Марс.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter, коментуючи статтю про розвиток аерокосмічної галузі в Європі.

"SpaceX посадить кораблі Starship на Марсі задовго до 2030 року", – зазначив бізнесмен і винахідник.

Маск також вважає, що на Червоній планеті цілком можливо до кінця нинішнього десятиліття побудувати базу.

За його словами, найскладнішим щодо Mars Base Alpha буде доведення її до автономного функціонування.

Twitter Ілона Маска.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 березня SpaceX з другої спроби запустила ще один прототип міжпланетного корабля Starship SN10. Апарат відправився в політ на висоту 10 км, а потім здійснив посадку і вибухнув.

За словами Маска, двигуну не вистачало потужності і це призвело до поломки опор.

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