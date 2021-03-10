Маск назвал причину взрыва космического корабля Starship

Причиной взрыва космического корабля Starship 10 американской компании SpaceX, вероятно, стала утечка гелия в двигатель при приземлении.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщил основатель компании Илон Маск у себя в Twitter. По его словам, двигателю не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней оболочки.

"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного поглощения гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с разбил ноги и часть юбки. Несколько исправлений в работе для SN11", – пояснил Маск.

Напомним, что 3 марта, компания SpaceX Илона Маска со второй попытки запустила очередной прототип межпланетного корабля Starship SN10. Аппарат отправился в полет на высоту 10 км, а затем совершил посадку и взорвался.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США основатель компании SpaceX Илон Маск установил новый прототип космического многократного корабля Starship.