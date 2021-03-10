Маск назвал причину взрыва космического корабля Starship

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Технологии
7,5 т.
Взрыв космического корабля Starship 10

Причиной взрыва космического корабля Starship 10 американской компании SpaceX, вероятно, стала утечка гелия в двигатель при приземлении.

Об этом во вторник, 9 марта, сообщил основатель компании Илон Маск у себя в Twitter. По его словам, двигателю не хватало мощности, что привело к поломке опор на скорости 10 м/с и части нижней оболочки.

"Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за (вероятно) частичного поглощения гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с разбил ноги и часть юбки. Несколько исправлений в работе для SN11", – пояснил Маск.

Напомним, что 3 марта, компания SpaceX Илона Маска со второй попытки запустила очередной прототип межпланетного корабля Starship SN10. Аппарат отправился в полет на высоту 10 км, а затем совершил посадку и взорвался.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США основатель компании SpaceX Илон Маск установил новый прототип космического многократного корабля Starship.

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