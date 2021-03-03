SpaceX прервала запуск межпланетного корабля после неудачи: будет еще одна попытка. Онлайн-трансляция

В среду, 3 марта, компания SpaceX Илона Маска приостановила запуск очередного прототипа межпланетного корабля Starship SN10 из-за неудачной попытки.

После зажигания двигателей он не оторвался от земли. В компании планируют повторить попытку около 00:30 четверга, 4 марта (чтобы смотреть трансляцию, доскролльте страницу до конца).

Аппарат должен отправиться в полет на высоту 10 км, а затем осуществить мягкую посадку.

SN10 стартует с испытательного полигона SpaceX в Бока-Чика (Техас, США).

Запуск проводится в рамках программы атмосферных испытаний, которую проходили предыдущие прототипы SN9 и SN8. Новая модель получила ряд усовершенствований, вероятность его успешной посадки оценивается в 60%.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время испытаний в феврале Starship SN9 упал и разбился. Во время маневра перехода к посадке один из двигателей Raptor не включился и заставил SN9 приземлиться на высокой скорости.