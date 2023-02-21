Люди смогут писать сообщения силой мысли: что презентовали ученые

Ученые шокировали инновацией – теперь люди смогут писать сообщения силой мысли. Процесс разработки технологии направлен в первую очередь на людей с ограниченными возможностями.

Видео дня

Уже проходят первые испытания, новая технология была протестирована первыми пациентами в США и Австралии. Детальнее о научном прорыве рассказало издание CNBC.

Разработка кардинально изменит жизнь людей, больных параличом и другими заболеваниями, ограничивающими движения. По словам ученых, сотрудников стартапа Synchron (Нью-Йорк), синхронный переключатель будет имплантироваться через кровеносные сосуды, что позволит с помощью силы мысли управлять курсорами и устройствами для написания сообщений.

Это стало возможным с системой BCI, которая расшифровывает сигналы мозга и превращает в команды для внешних технологий.

Synchron уже привлекает пациентов к ранним испытаниям, имеющим целью показать, что технология абсолютно безопасна и не несет никакого вреда.

Генеральный директор Synchron Том Оксли объяснил, что BCI Synchron будет переноситься через кровеносные сосуды, которые Оксли называет "естественными магистралями" в мозг. То есть крошечные датчики будут собирать необработанные данные мозга и отправлять их с тела на внешние устройства.

По словам Питера Ю, старшего директора нейронаук, устройство не вставляется прямо в ткань мозга, поэтому качество сигнала может быть не идеальным. Но это делает процедуру более безопасной и доступной, ведь контакт с посторонними предметами может негативно отразиться на деятельности мозга.

Пациентам с ограниченными возможностями, например с тяжелым параличом или денегеративными заболеваниями, эта инновационная разработка позволит восстановить способность общаться с внешним миром, с помощью текстовых сообщений они не только смогут говорить с родными и близкими, но и получат доступ к соцсетям.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, ученые приблизились к разгадке, что человек испытывает в момент смерти.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.