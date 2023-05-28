Людей будущего будет ждать космический ужас: футурист предсказал духовную эволюцию землян

Когда человечество превратится в межпланетный вид, его будет ожидать переосмысление многих сфер жизни. Освобождение от тяготения Земли изменит то, как мы думаем и чувствуем, повлияв на нашу духовность и психику. А также, вероятнее всего, нас ждет космический ужас самоидентификации.

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Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Big Think. Автор отмечает, что духовность, мифы и религии землян всегда были связаны с небом, поэтому ее придется переосмыслить поколениям людей, которые будут жить под новыми звездами и, возможно, даже рядом с новым светилом вместо нашего Солнца.

"С каждой группой человечества, совершающей этот (космический. – Ред.) скачок, происходит духовная трансформация. Мы фундаментально меняемся и меняем себя, когда переходим на новый этап в новой среде", – убежден писатель-фантаст, мифолог и футурист Джейсон Батт.

Он отмечает, что с каждым новым путешествием человечество формирует новые идеи, которые превращаются в истории, а затем легенды и мифы. Так происходит, потому что человечество пытается обрести смысл в жизни.

Но кроме радостей открытий человечество, вероятно, также будет ждать космический ужас, когда мы отдалимся достаточно далеко от нашей галактики и по настоящему осознаем, что ни Земля, ни Солнце, ни Млечный путь никогда не были центром мироздания.

"Далеко в неизведанном захолустье немодного конца западного спирального рукава Галактики лежит маленькое желтое Солнце, на которое не обращают внимания. Вокруг него на расстоянии примерно девяносто двух миллионов миль вращается совершенно незначительная маленькая сине-зеленая планета, чьи формы жизни, происходящие от обезьян, настолько примитивны, что они все еще считают цифровые часы достаточно хорошей идеей", – так писал в свое время британский писатель Дуглас Адамс в "Путеводителе автостопом по Галактике".

Именно эта его идея о том насколько незначительна в глобальном смысле Земля стала началом концепции, получившей название "космический ужас". Суть ее в том, что Вселенная значительно больше, чем может постичь наш крохотный разум.

"Теперь нам удалось подняться выше (над Землей. – Ред.). Мы решились на такой шаг, и вдруг поняли, что Вселенная гораздо больше, а мы гораздо меньше, чем могли бы быть. И есть что-то очень жуткое, когда мы осознаем наше потенциальное ничтожество перед лицом всего этого", – подчеркнул Батт.

Он риторически спрашивает, будут ли иметь значение наши земные общества, когда Млечный Путь неизбежно столкнется с галактикой Андромеды и будет ли наше сознание иметь ценность, когда Солнце расширится и поглотит нашу Землю ?

В космосе, как замечает Батт, человечество должно будет осознать новые невиданные ранее масштабы изоляции, а также принять, что дороги домой просто не существует.

Но, кроме ужасов, нас также ждет и так называемый эффект обзора. Это феномен, о котором говорят астронавты. Он состоит в том, что наблюдая Землю извне люди испытывают единство с космосом и желание защитить нашу крошечную планету.

"Меня поразило осознание того, что природа Вселенной не такая, как меня учили... Я не только увидел связь, я почувствовал ее... Меня переполняло ощущение физического и ментального расширения в космос. Я понял, что это была биологическая реакция моего мозга, который пытался реорганизоваться и придать смысл информации о замечательных и удивительных процессах, которые я имел честь наблюдать", – рассказал о своем опыте астронавт Эдгар Митчелл, который был шестым высадившимся на Луну человеком.

Еще одно открытие, ожидающее человечество – осознание того, что во вселенной должна быть другая разумная жизнь. Оно возникает в тот момент, когда человек по настоящему осознает, насколько много звезд во Вселенной и что каждая из них может стать домом для инопланетной жизни. Ученые называют эти ощущения эффектом ультравидения.

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