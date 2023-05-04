Астрономы впервые увидели вживую адское будущее Земли: такой судьбе не позавидуешь

Астрономам впервые в истории космических наблюдений удалось увидеть, как звезда, приближаясь к гибели, раздулась и поглотила соседнюю планету размером с Юпитер. Похожая судьба может ждать и нашей Земли, когда Солнце пройдет аналогичный процесс.

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Об наблюдении ученые рассказали в исследовании, опубликованном в журнале Nature. Увидеть это зрелище, получившее официальное название ZTF SLRN-2020, удалось благодаря наземной обсерватории и космическому аппарату NASA NEOWISE. Этот аппарат имеет архив космических событий, который фактически позволяет ученым увидеть то, что они пропустили.

Метаморфозы со звездой начались тогда, когда в ее ядре кончилось топливо. В результате она стала увеличиваться в размерах, каждый раз приближаясь к соседней планете, которую в конце концов поглотила полностью.

По подсчетам ученых, поглощенная планета была размером с Юпитер (крупнейшая планета Солнечной системы) и находилась на чрезвычайно близкой орбите своей звезды, которая сейчас находится в фазе красного гиганта. Это последняя фаза существования звезды перед ее гибелью, которая, однако, может занять более 100 000 лет.

О том, что красные гиганты способны поглощать планеты, ученые догадывались довольно давно, но это первый случай, когда процесс удалось увидеть вживую.

"Этот тип событий предполагался в течение десятилетий, но до сих пор мы никогда не наблюдали, как он происходит" – сказал астроном из Массачусетского технологического института в Кембридже и ведущий автор исследования Кишалай Дэ.

Ученые рассказали, что приближение звезды замедляло движение планеты на орбите, а в последние свои мгновения она упала в звезду, подобно метеору, сгорающему в атмосфере Земли. Заря же после поглощения такого количества энергии не только увеличилась в размерах, но и стала в сотни раз ярче.

Наблюдая за последствиями события, ученые смогли увидеть пыль, которая, по их мнению, указывает на то, что планета не погибла без боя. В свои последние мгновения она оттягивала горячий газ от поверхности рыхлой звезды. Именно этот оторванный от звезды газ, охладившись в космосе, превратился в пыль.

Земное Солнце примерно через 5 миллиардов лет тоже достигнет такого возраста, когда сожжет все свое внутреннее топливо и превратится в красного гиганта, увеличившись в 100 раз. Ученые предполагают, что увеличиваясь Солнце поглотит Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю.

Однако Дэ считает, что столь яркого зрелища наше Солнце не осуществит.

"Если бы я был наблюдателем, который смотрел на Солнечную систему через 5 миллиардов лет, я бы, возможно, увидел, что Солнце немного ярче, но ничего такого драматического, как сейчас, хотя физика будет работать точно так же", – сказал он.

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