Лунное затмение накроет Землю 5 мая: где и когда можно увидеть

5 мая Землю накроет лунное затмение. Луна станет темнее, но не скроется полностью в тени.

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Это явление возникает, когда на спутник будет падать только часть от земной тени, вызывая небольшое потемнение. Где и когда можно увидеть затмение, рассказал портал Time and date.

Затемнения смогут увидеть жители следующих регионов:

большей части Европы

Азии

Африки

Австралии.

Отчасти его можно будет наблюдать и с территории Украины.

Таким образом, затемнение будет видно из любой точки на ночной стороне планеты. В странах, где Луна будет восходить или садиться в период затемнения, явление может оказаться скрытым за горизонтом.

По киевскому времени затмение начнется в 18:14. Пик прогнозируют в 20:22. Уже 22:31 состоится его завершение. То есть, украинцы смогут увидеть завершающую фазу майского лунного затмения.

Эксперты отмечают, что хотя бы минимальную часть затемнения смогут увидеть более 80% жителей планеты – это более 6,6 млрд. человек.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года по сентябрь 2042 года. Наблюдать его можно будет напрямую – без дополнительных устройств. При этом видимый диаметр Луны будет на 0,13% меньше среднего, а расстояние объекта от Земли составит 380 236 км.

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