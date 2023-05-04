Лунное затмение накроет Землю 5 мая: где и когда можно увидеть
5 мая Землю накроет лунное затмение. Луна станет темнее, но не скроется полностью в тени.
Это явление возникает, когда на спутник будет падать только часть от земной тени, вызывая небольшое потемнение. Где и когда можно увидеть затмение, рассказал портал Time and date.
Затемнения смогут увидеть жители следующих регионов:
- большей части Европы
- Азии
- Африки
- Австралии.
Отчасти его можно будет наблюдать и с территории Украины.
Таким образом, затемнение будет видно из любой точки на ночной стороне планеты. В странах, где Луна будет восходить или садиться в период затемнения, явление может оказаться скрытым за горизонтом.
По киевскому времени затмение начнется в 18:14. Пик прогнозируют в 20:22. Уже 22:31 состоится его завершение. То есть, украинцы смогут увидеть завершающую фазу майского лунного затмения.
Эксперты отмечают, что хотя бы минимальную часть затемнения смогут увидеть более 80% жителей планеты – это более 6,6 млрд. человек.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что это будет самое глубокое полутеневое затмение с февраля 2017 года по сентябрь 2042 года. Наблюдать его можно будет напрямую – без дополнительных устройств. При этом видимый диаметр Луны будет на 0,13% меньше среднего, а расстояние объекта от Земли составит 380 236 км.
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