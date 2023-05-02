Будет видно в Украине: 5 мая Землю ждет необычное лунное затмение

Уже в эту пятницу над Землей случится одно из самых ярких небесных явлений – лунное затмение. Оно будет полутеневым и его можно будет увидеть в Украине.

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Как сообщает издание Space.com, вошедший в полутень Земли диск Луны потемнеет, но полностью светило не исчезнет. Начнется это явление в 18:15 по киевскому времени и будет видно из любой точки земного шара, где Луна находится над горизонтом. Таким образом, затемнение можно будет увидеть в Восточной Европе, Азии, Океании, Антарктиде, а также Восточной и Центральной Африке. Пик затемнения придется на 20:24 по Киеву, а полностью из тени Луна выйдет в 22:32.

Как и все лунные затмения, полутеневые затмения происходят в результате прохождения Земли между Луной и Солнцем, когда все три тела выстраиваются на одной линии. В результате тень нашей планеты падает на поверхность ее естественного спутника и он теряет свое сияние, ведь Земля блокирует солнечный свет, который от этой поверхности отражается. Чаще всего визуально диск Луны становится кроваво-красным во время затемнения.

Полутеневое затемнение происходит, когда Луна проходит в более светлую внешнюю область земной тени, которая называется полутенью. Это область, где Земля зрительно покрывает только часть солнечного диска, а не полностью блокирует его. Таким образом, свет все же достигает лунной поверхности – от этого диск объекта для земного наблюдателя тускнеет, но все же остается несколько освещенным. Поэтому полутеневые затмения Луны наблюдать сложнее, чем полные – рассмотреть их невооруженным глазом удается не всегда.

На этот раз землянам повезет – они увидят глубочайшее полутеневое затмение с февраля 2017 года по сентябрь 2042 года. Поэтому его можно будет наблюдать напрямую без дополнительных приборов. При этом видимый диаметр Луны будет на 0,13% меньше среднего, а расстояние объекта от Земли составит 380 236 км. Украинцы смогут наблюдать явление, когда Луна будет вставать горизонтом.

Ранее OBOZREVATEL публиковал фото северного сияния, которое неожиданно увидеть украинцы вечером 23 апреля.

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