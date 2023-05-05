Лунное затмение: как посмотреть на редкое явление онлайн. Трансляция

5 мая произойдет лунное затмение, уникальное тем, что наблюдать за ним можно будет без дополнительных приборов. Ученые прогнозируют, что это будет глубочайшее полутеневое затмение за период с 2017 по 2042 годы.

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Украинцы смогут стать свидетелями явления: по киевскому времени оно начнется в 18:14. Пик ожидают в 20:22, а в 22:31 затмение пойдет на убыль. Можно также посмотреть трансляцию затмения онлайн. Об этом сообщает издание Space. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Астрономы говорят, что хотя бы незначительную часть затемнения смогут своими глазами увидеть более 80% населения планеты. На территории Украины будет видна его завершающая фаза.

По Гринвичу затмение начнется в 15:15, а пика достигнет в 17:24. Луна будет темнее, войдя во внешний край тени Земли. То есть спутник не исчезнет полностью: это явление известно как полутеневое затмение. Его смогут наблюдать жители большей части Европы. На территории Азии, Африки и Австралии потемнение Луны также будет заметно.

Специалисты будут вести уникальную онлайн-трансляцию затемнения, которую можно посмотреть на канале YouTube или на сайте Virtual Telescope.

Затемнение происходит, когда Земля и ее спутник словно размещаются на одной линии. Земля, находясь внутри такой позиции, начнет отбрасывать тень на лунную поверхность.

Наиболее зрелищными являются полные затмения. Во время полутеневой поверхность Луны станет темно-серой или темно-коричневой. На пиковой стадии затемнения тенью будет покрываться до 94,6% поверхности.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал детали о майском лунном затмении.

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