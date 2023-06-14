Космические зеваки помогут астрономам выйти на контакт с инопланетянами: что они придумали

Исследователи из проекта SETI (от английского Search for Extraterrestrial Intelligence - Поиск внеземного разума) начали активно сканировать галактику Вертушка и ее соседей, надеясь поймать сигнал какой-то формы инопланетной жизни. Причиной спешки стал взрыв сверхновой, а также одна достаточно сообразительная теория.

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Подробности исследования рассказывает издание New Scientist. Астрономы сканируют небо в надежде поймать сигнал от космических гав, которые захотят обсудить взрыв сверхновой с другими зрителями.

19 мая в 21 миллионе световых лет от Земли в спиральном рукаве Галактики Вертушка (созвездие Большая медведица) резко взорвалась сверхнова. Астрономы назвали это событие SN 2023ixf. Это явление вынудило исследователя SETI из Вашингтонского университета Джеймса Девенпорта срочно искать сигнал среди соседних звезд, на которых развитые цивилизации тоже могли наблюдать взрыв.

Идею о том, что контакт следует искать именно в такие эпохальные моменты озвучила в начале 2023 года исследовательница SETI из Калифорнийского университета в Беркли Барбара Кабралес. Она предположила, что инопланетные цивилизации так же интересуются тем, что происходит вокруг них, как и люди, так что если произойдет что-то такое, как взрыв сверхновой – они обязательно захотят это обсудить с вероятными соседями, запустив сигнал в космос.

Таким образом, Кабралес попыталась наделить инопланетян чертами, которые присущи людям, которые, увидев автомобильную аварию или пожар, выходят на улицу и звонят своим друзьям, чтобы пересказать увиденное своими глазами и обсудить это. А когда у вас во дворе взрывается сверхновая, разве кто-то удивится тому, что вы захотите рассказать об этом не просто соседям, но и соседям из другой галактики.

"Если бы сейчас вспыхнула сверхновая, я предлагаю послать сигнал. Возможно, кто-то его увидит", – заявляла Кабралес в январе на встрече с журналистами.

Правда, пока неизвестно, планируют ли исследователи SETI транслировать сообщения с Земли или только слушать других.

Астрономы используют радиотелескопы для поиска радиосигналов около 100 звезд, которые находятся в пределах 300 световых лет от Земли. "Пока сигналов нет", – признается Девенпорт, но говорит, что поиски будут продолжаться еще несколько месяцев.

Дело в том, что межзвездная связь не слишком быстрая.

Если звезда взрывается в 21 миллионе световых лет от нас, то именно столько лет должно пройти пока свет от ее взрыва достигнет Земли. Если же земляне отправляют сигнал своему межзвездному соседу, находящемуся за 100 световых лет, он получит сообщение только через 100 лет.

Также нужно учесть и то, где именно находится межзвездный сосед и не получится ли так, что он увидит сообщение о взрыве раньше самого взрыва.

Кабралес, описывая свою теорию, предположила, что 32 звездные системы уже должны увидеть яркий послесвет сверхновой SN 1987A в нашей галактике Млечный Путь, взорвавшейся в 1987 году. Если на планете вокруг любой из этих звезд есть радиотелескопы и передатчики, они успели бы увидеть ее и послать сигнал, и этот сигнал успел бы дойти к нам на Землю.

Таким образом, как отмечают ученые, обсудить с соседями взорвавшуюся сверхновую в галактике Вертушка, мы сможем еще не слишком скоро.

Ранее OBOZREVATEL, рассказывал о том, что соседка Земли Бетельгейзе может взорваться и стать сверхновой.

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