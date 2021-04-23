SpaceX запустила на МКС вторую миссию Crew Dragon: онлайн-трансляция
В пятницу, 23 апреля, компания Илона Маска SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon. Это стал уже вторым запуском для космического аппарата, который доставит астронавтов NASA на Международную космическую станцию.
Трансляция запуска миссии Crew 2 показана на сайте NASA. Старт ракеты произошел в 05:49 по местному времени (12:49 по Киеву) с площадки LC39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде, США. Стыковка Crew Dragоn c МКС должна произойти примерно в 05:10 24 апреля (12:10 по Киеву).
Поясним, что этот запуск является важным. Ведь впервые будут одновременно использованы многоразовая ракета и многоразовый пилотируемый корабль.
На МКС доставят экипаж из четыре человек из США, Франции и Японии: Томас Песке, Меган МакАртур, Роберт Шейн Кимбро и Акихико Хошиде.
Командиром и пилотом Crew 2 назначены американцы Кимбро и Макартур. Хошиде представляет Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), а француз Песке – Европейское космическое агентство (ЕКА).
На МКС они заменят экипаж, который работал в там с ноября 2020 года. На станции астронавты в течении полугода будут заниматься научными экспериментами и исследованиями в области медицинских технологий, здоровья человека.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска 30 мая 2020 года отправился в свой первый пилотируемый полет.
31 мая пилотируемый Crew Dragon компании SpaceX состыковался с Международной коcмической станцией.
2 августа корабль Crew Dragon с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкен на борту успешно вернулся на Землю.