Компания Firefly Aerospace получила предложение разработать космический тягач для NASA

NASA предложило компании Firefly Aerospace, основателем которой является украинский бизнесмен Макс Поляков, принять участие в разработке космического аппарата на электрической тяге, способного перемещать грузы в космосе и доставлять их на лунную орбиту – Space Utility Vehicle (SUV).

Приглашение было подано в рамках программы SBIR (Small Business Innovation Research). Новый "космический тягач" сможет доставить полезную нагрузку на орбиты, к которым сложно добраться с помощью классических ракет.

SUV от Firefly Aerospace станет связующим звеном между ракетой Firefly Alpha и лунным модулем Blue Ghost, создавая таким образом полноценную систему доставки полезного груза с Земли на поверхность Луны для задач NASA. Это решение является не только уникальным для космической индустрии, но и единственным в мире комплексным решением, которое предоставляет одна компания.

"Разработка и внедрение Space Utility Vehicle в систему космических услуг Firefly Aerospace является логическим шагом и важным звеном в цепи доставки полезной нагрузки на Луну. Поскольку Noosphere Ventures представляет собой вертикально интегрированные космические компании, каждая из них может действовать независимо и, при этом, предоставлять полный спектр услуг для партнеров и клиентов", – отметил Макс Поляков.

Space Utility Vehicle будет оснащен электродвигателями на солнечных батареях и будет способен перемещать грузы до 500 кг между орбитами, а также увеличить дальность доставки грузов с помощью ракет, поддерживать полет на максимально низкой орбите в 250 км и предоставлять платформу для тех грузов, которые требуют дополнительного питания или связи.

Отметим, ранее Firefly Aerospace получила контракт от NASA по доставке полезной нагрузки на поверхность Луны с помощью лунного модуля Blue Ghost. Сумма контракта составила 93.3 млн долларов США.

Напомним, Макс Поляков – выдающийся международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор и филантроп, является последователем теории ноосферы Вернадского и основателем некоммерческой организации "Ассоциация Noosphere", цель которой – популяризация науки среди молодежи. В течение последних семи лет Поляков сосредоточен почти исключительно на инновационных космических технологиях.

Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги – от низкой околоземной орбиты и к Луне – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.