Когда на 3D-принтере смогут печатать органы для трансплантации: названы сроки

Трансплантаты органов, созданные при помощи 3D-печати, могут появиться в медицине через двадцать лет, а 3D-кожа – уже через десять лет.

Так считает доктор Кристоф Маркетт, директор Французского национального центра научных исследований (CNRS) при Лионском университете, пишет EuroNews. Данная технология, известная также как "биопечать", является основным направлением его работы.

"Биопечать – это трехмерная печать живых тканей с клетками внутри", – объясняет ученый. Она работает так же, как классическая 3D-печать, но использует специальный гель, содержащий живые клетки.

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На данный момент ученые по всему миру работают над начальными этапами печати таких органов, как легкие, сердце и печень. По мнению Маркетта, это возможно, но потребуется около двадцати лет, прежде чем выращенные в лаборатории органы смогут эффективно трансплантировать человеку.

Команда ученого совместно с французскими военными сейчас работает над проектом BLOC-PRINT, цель которого – регенерация кожи после ожогов посредством биопечати прямо в операционной.

Доступные на сегодняшний день варианты лечения довольно ограничены. Если пациент получил ожоги более 70% тела, здоровой кожи для получения трансплантата недостаточно. Хотя в лаборатории выращивают искусственную кожу, она состоит только из тонких внешних слоев без основных функциональных элементов, что повышает риск образования рубцов.

Метод, над которым работает команда Маркетта, предусматривает помещение биопсии клеток пациента в биочувствительный элемент. Последний загружается в роботизированную руку, которая откладывает материал на теле больного во время операции.

"[Пациенты] сами работают, чтобы помочь клеткам расти. Вы печатаете и ждете. Это регенерация. Это не прививка... Через две недели ваша кожа должна полностью регенерироваться", – объясняет Маркетт.

Ученый полагает, что данная технология сможет быть полностью разработана и использована в больницах через десять лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии крупнейший 3D-принтер Европы напечатал первый в мире цельный бетонный дом. По словам авторов проекта, на дом "будущего" ушло на 60% меньше материалов, чем на обычный дом такого размера.