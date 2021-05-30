Крупнейший в Европе 3D-принтер напечатал двухэтажный дом "будущего". Фото и видео

В Бельгии на 3D-принтере напечатали первый в мире цельный бетонный дом. Он находится в кампусе экспериментальной архитектуры.

Как сообщает EuroNews, для строительства двухэтажного дома площадью 90 квадратных метров был использован самый большой в Европе бетонный 3D-принтер. Сейчас он используется студентами для разработки новых экологичных строительных решений.

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"С помощью этой технологии мы смогли напечатать весь дом. Теперь мы хотим двигаться дальше и эффективно использовать этот 3D-принтер, создавая новые предложения", – рассказала Шарлотта Ван Антенекен, студентка проекта, использующего этот принтер из Университета прикладных наук Томаса Мора.

Ее проект посвящен разработке строительных поверхностей с более прочными архитектурными структурами, которые могут выдерживать большой вес.

Разработчики утверждают, что для напечатанного дома потребовалось на 60% меньше материала, чем для обычного здания такого размера.

Общий бюджет двухэтажного здания составил 1,6 миллиона евро, 40% из которых профинансировал ЕС. На подготовку потребовались месяцы, а на полное строительство – всего три недели.

Температура и влажность внутри здания с низким энергопотреблением контролируются инновационной технологией на основе глины, установленной в потолке.

Региональные власти заявляют, что инициатива в области высоких технологий может помочь модернизировать европейскую строительную отрасль.

"Если мы хотим помочь убедить строительный сектор инвестировать в автоматизацию и в цифровой мир, мы должны показать им примеры передовой практики. Вот почему это помогло напечатать этот дом", – рассказала Кэтлин Хелсен, депутат от провинции Антверпен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пустыне в штате Калифорния с помощью 3D-принтера построят целый район, который, как планируется, будет прилегать к городу Ранчо Мираж. Строительство должно начаться в конце 2021 года и закончиться следующей весной.