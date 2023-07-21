Когда метеоритный поток Персеиды: где лучше смотреть

Середина июля и конец августа ознаменуются ярким астрономическим явлением – потоком Персеиды. Метеоритный дождь будет продолжаться почти месяц и достигнет пика 12-13 августа. В этот период, по словам ученых, количество метеоров вырастет до 50-75 в час.

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Поток можно будет увидеть из любой точки Земли, но самым ярким он будет в Северном полушарии. Откуда возникло такое название и когда лучше наблюдать уникальное явление, рассказало издание New Scientist.

Когда можно будет увидеть поток Персеиды

В этом году метеорный поток Персеиды начался 17 июля и продлится до 24 августа. Самая высокая вероятность увидеть явление будет 12 и 13 августа. В июле, говорят ученые, можно увидеть примерно один метеор каждый час, но в августе их количество в разы вырастет.

Что такое метеоритный дождь

Метеоритный поток еще называют звездопадом или звездным дождем. Это природное явление, когда на ночном небе наблюдаются многочисленные метеоры, словно летящие по определенной траектории. Метеоры летят в потоке разными, практически параллельными путями, но с Земли кажется, что они вылетают из одного участка на небе. Астрономы объясняют, что обычно полет метеоров вызван обломками кометы. Крошечные песчинки, обломки пыли или камни попадают в Земную атмосферу с невероятно высокой скоростью. Взаимодействие с воздухом влечет за собой их сгорание – этим и объясняются вспышки.

Поток Персеиды вызван кометой Swift-Tuttle. Последний раз ее наблюдали в 1992 году, а в следующий раз ее можно будет увидеть только в 2125 году.

Откуда возникло название

Потоки называют по созвездиям, где расположены воображаемые точки, откуда они вылетают. Персеиды, например – из созвездия Персея, Леониды – из созвездия Льва и т.д.

Созвездие Персея находится в центре условного треугольника, образованного созвездием Кассиопеи, звездным скоплением Плеяд и звездой Канопус. Последняя расположена в созвездии Киля.

Как увидеть поток Персеиды

Метеоры будут появляться и исчезать в течение нескольких секунд, при этом их движение на небосводе будет очень быстрым. Астрономы говорят, что время от времени на ночном небе можно даже заметить огненные шары.

Самый высокий шанс наблюдать за метеоритным дождем – в середине августа. Выберите безоблачную ночь, выйдите на открытую местность после полуночи и посмотрите на небо.

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