К Земле приближается метеоритный поток: когда можно загадывать желания

Конец апреля на Земле проходит в сопровождении одного из самых красивых космических явлений – метеоритного дождя. В середине весны его источником становится метеорный поток под названием Лириды.

Видео дня

Как сообщили в NASA, Лириды являются одним из самых старых известных метеорных потоков. Люди наблюдают его уже 2700 лет. Первыми упоминание о нем было зафиксировано в Китае в 687 г. до н.э. Известно, что это не самый обильный метеоритный дождь, но он может похвастаться яркостью. В пиковые часы можно увидеть 10-20 метеоров. А, значит, и загадать на них желание, как это принято, когда видишь падающую звезду.

Лириды, попадая в атмосферу Земли, обычно не оставляют за собой эффектных длинных шлейфов пыли. Но они могут время от времени выглядеть, как яркая вспышка, которую еще называют огненным шаром.

Как наблюдать Лириды

Этот метеоритный дождь лучше всего виден в северном полушарии в максимально темное время суток – после заката луны и перед рассветом. Чтобы полюбоваться им, нужно найти место подальше от городских или уличных фонарей.

Приготовьте спальный мешок, одеяло или шезлонг. Лягте на спину ногами к востоку и внимательно посмотрите вверх в ночное небо. Приблизительно через 30 минут ваши глаза адаптируются к темноте и вы начнете видеть метеоры. Наберитесь терпения – шоу продлится до рассвета, так что у вас будет достаточно времени, чтобы полюбоваться явлением и загадать свое желание.

Откуда берутся Лириды

Обычно метеоры, сгорающие в земной атмосфере во время метеоритного дождя, являются частицами разбитых комет и астероидов. Ежегодно Земля проходит через скопление таких обломков и часть из них попадает в атмосферу. Они сгорают и распадаются, оставляя красивые полосы в небе. Это и называется метеорным потоком или дождем.

Источником метеоров для Лирид стала комета C/1861 G1 Тэтчер. Ее открыл 5 апреля 1861 года астроном-любитель Альберт Тэтчер.

Зрительно метеоры этого потока выходят из созвездия Лиры, в частности из области Веги – самой яркой его звезды. На самом деле созвездие, в честь которого назван метеорный поток, служит лишь для того, чтобы помочь зрителям определить, какой поток они наблюдают этой ночью. Само по себе оно не является источником метеоров.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую планету Солнечной системы астрономы назвали самой старой, а какую – самой молодой.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.