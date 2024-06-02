Китай усадил зонд на обратной стороне Луны. Видео

В Китае заявили, что их космический аппарат "Чанъэ-6" успешно приземлился на обратной стороне Луны. Ранним утром 2 июня он сел в заранее определенном районе Южный полюс – Эйткен.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Китайское национальное космическое управление. Там напомнили, что старт ракеты-носителя Long March-5 Y8 с зондом Chang'e-6 состоялся 3 мая с космодрома Вэньччан на южном китайском острове Хайнань.

Отмечается, что на протяжении трех суток "Чанъэ-6" соберет до 2 кг проб лунного грунта, после чего погрузит их на аппарат с возможностью взлета с лунной поверхности. Потом состыкуется на орбите Луны с капсулой и далее миссия вернется на Землю. В общем она продлится 53 дня.

По заявленным данным, зонд "Чанъэ-6" оснащен большим количеством инструментов и собственной пусковой установкой. А научно-исследовательская миссия "включает в себя множество инженерных инноваций, высокие риски и большие трудности".

Задняя часть Луны постоянно обращена в сторону от Земли и усеяна глубокими и темными кратерами, что усложняет связь и роботизированные десантные операции. Однако в Пекине хвастаются, что для них это вторая успешная миссия на обратной стороне Луны – в районе, "которого не достигла ни одна другая страна".

"Это знаковая миссия, целью которой является получение первых в мире образцов горных пород и почвы из темного полушария Луны. Сложность заключается в том, что ее обратная сторона никогда не видна с Земли и с ней невозможно установить прямую радиосвязь. Однако Китай в прошлом уже выполнял миссию с возвращением аппарата с оттуда Луны", – утверждает космическое агентство КНР.

Пекин ожидает, что его посадка "Чанъэ-6" повысит "статус Китая как космической державы" в глобальном стремлении к Луне, где страны, включая США, надеются использовать лунные минералы для поддержки долгосрочных миссий астронавтов и создания лунных баз в течение следующего десятилетия.

"Если все пойдет по плану, миссия предоставит Китаю нетронутые записи 4,5-миллиардной истории Луны и даст новые подсказки о формировании Солнечной системы. Это также позволит провести беспрецедентное сравнение между темной, понятной стороной Луны, обращенной к Земле", – пишут СМИ.

В 2020 году КНР провел свою первую миссию с помощью корабля "Чанъэ-5", получив образцы с ближней стороны Луны. А более широкая стратегия Китая включает высадку на Луне первого космонавта примерно в 2030 году в рамках программы, в которой Пекин считает своим партнером страну-агрессора Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Китайская Академия наук опубликовала геологическую карту Луны, которая имеет наивысшее разрешение из всех когда-либо созданных. Ее масштаб – от одного до двух с половиной миллионов, и это может стать прорывом в науке.

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