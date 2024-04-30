Китай опубликовал самый подробный в мире атлас Луны: почему это важно и может стать прорывом в науке. Фото и видео

Китайская Академия наук опубликовала геологическую карту Луны, которая имеет наивысшее разрешение из всех когда-либо созданных. Ее масштаб – от одного до двух с половиной миллионов.

Карта насчитывает более 12 тысяч кратеров. Известный китайский ученый Оуян Цзиюань утверждает, что атлас дает полное представление о Луне и возможных будущих исследованиях на ней, пишет Space.

Китайские ученые и картографы начали рисовать карту в 2012 году. Над ней работало около 100 ученых.

Проект может свидетельствовать о том, что сейчас Китай работает над отправкой беспилотного космического корабля на Луну, считают ученые. В этом году астрономы уже запустили три космических аппарата для исследования Луны, а впоследствии Китай намерен отправить аппарат, изучающий ее "дальнюю сторону".

Благодаря обновленному атласу, ученые смогут лучше понять историю Луны, оценить потенциальные месячные ресурсы и провести сравнительные геологические исследования. По словам ученых, это поможет в выборе места для будущих миссий, в частности, где строить месячную исследовательскую базу.

Международная станция Луны (ILRS) должна заработать в 2030-х годах и отправить к этому моменту своих первых астронавтов на спутник.

Ранее OBOZ.UA писал о околоземном астероиде Камоалева диаметром от 40 до 100 м, когда-то являвшегося частью Луны. Объект мог отколоться от кратера, носящего название ученого Джордано Бруно.

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