От Луны откололся кусок: чем это чревато для Земли.

Группа астрономов считает, что околоземный астероид Камоалева диаметром от 40 до 100 м когда-то был частью Луны. Космический камень мог отколеться от кратера, носящего имя итальянского космолога-теоретика 16 века – Джордано Бруно.

Такое предположение сделала исследовательская группа под руководством астронома Университета Цинхуа Ифе Цзяо. Ученые пишут в Nature Astronomy, нашедшем доказательства возможного происхождения Камоалева из кратера, образовавшегося несколько миллионов лет назад.

Мы исследовали процессы миграции лунных фрагментов, вызванных столкновением, в околоземное орбитальное пространство. Это непосредственно связывает данный астероид с кратером-источником на Луне. Также это предполагает существование большего количества малых астероидов, состоящих из лунного материала, и еще не были обнаружены. в околоземном пространстве", – пишут исследователи в своей статье.

Этот космический камень уже много лет привлекает внимание астрономов. Во-первых, он вращается вокруг Солнца на орбите, подобной земной, и, как ожидается, будет оставаться на ней стабильным в течение миллионов лет.

Спектральный анализ также показал, что камень почти идеально соответствует составу Луны.

"Мы обратили внимание на спектр Камоалева только потому, что он находился на необычной орбите, – сказал профессор планетарных наук Университета Аризоны Рену Малхотра, который тоже предполагает, что Камоалева – это кусок Луны".

Ученый добавляет, что никому бы не пришло в голову исследовать спектр астероида, если бы не его нетипичные свойства. Тогда бы никто и не подозревал, что это фрагмент месяца.

Цзяо и его коллеги опираются на этот вывод, используя компьютерные модели для симуляции произошедшего, если Камооалева столкнется с поверхностью Луны. Они обнаружили, что он оставил бы после себя кратер более 19 км.

Кратер Джордано, имеющий колоссальные 21 км в поперечнике, кажется идеальным кандидатом.

Отсутствие обломков также свидетельствует о том, что космическому камню от 10 до 100 миллионов лет. Это относительно молодой возраст, учитывая, что самой Луне миллиарды лет.

"Понятно, что самые большие, самые молодые кратеры являются более вероятными источниками, поскольку они образуют больше обломков, которые до сих пор остаются в космосе или околоземной орбите", - пишут Цзяо и его команда.

Ученые делают вывод, что Джордано Бруно "является единственным возможным кратером-источником, удовлетворяющим этот критерий".

Для окончательного установления связи космических камней с кратером еще предстоит провести работу. Но это, безусловно, интересная теория, рисующая увлекательную, хотя и жестокую картину недавней истории Луны. Исследование также позволяет нам лучше понять околоземные астероиды, такие как Камоалева, и их происхождение, что может привести к будущим открытиям подобных пород.

Самое интересное, что Китай планирует посетить Камоалева в рамках миссии по возвращению образцов из астероида Тяньвэнь-2, предварительно запланированного на следующий год.

"Возможность лунного происхождения добавляет миссии неожиданной интриги и создает дополнительные технические вызовы для возвращения образцов", – рассказал Science соавтор исследования и планетолог из Университета Цинхуа Бин Ченг.

"Мы можем узнать много нового об истории кратеров на Луне и их вкладе в окружающую среду Земли", - добавил он.

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